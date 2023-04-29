Futbol: Spor Toto 1. Lig
Spor Haberleri
Stat: AktepeHakemler: Hüseyin Göçek, Şenol Bektaş, Mehmet PekmezciAnkara Keçiörengücü: Metin Uçar, Barış Yardımcı (Dk. 74 Malle), Alpay Çelebi, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Abdullah Aydın (Dk. 46 Bekir Karadeniz), Bardhi (Dk. 64 Caner Aktaş), Hamza Gür (Dk.
Stat: Aktepe
Hakemler: Hüseyin Göçek, Şenol Bektaş, Mehmet Pekmezci
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Barış Yardımcı (Dk. 74 Malle), Alpay Çelebi, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Abdullah Aydın (Dk. 46 Bekir Karadeniz ), Bardhi (Dk. 64 Caner Aktaş), Hamza Gür (Dk. 46 Anderson), Melih İnan (Dk. 46 Jallow), Rashad
Manisa FK: Ömer Kahveci, Muhammet Taha Şahin (Dk. 90 Ayberk Karapo), Metehan Baltacı, Alioune, Domgjonas, Burak Altıparmak, Gakpa (Dk. 88 Anıl Koç), Fernandes (Dk. 88 Mehmet Uysal), Burak Çoban (Dk. 88 Diallo), Kaan Manak, Ballou (Dk. 72 Yannick)
Goller: Dk. 34 Gakpa, Dk. 80 Burak Çoban, Dk. 90 Mehmet Uysal (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 8 Taha Batuhan Yayıkcı, Dk. 71 Bekir Karadeniz, Dk. 76 Anderson (Ankara Keçiörengücü), Dk. 71 Domgjonas, Dk. 81 Burak Çoban (Manisa FK)
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Manisa FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti.