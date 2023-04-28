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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Haberleri

?Stat: EryamanHakemler: Suat Arslanboğa, Cemal Alpay, Oğuz Kağan ÇalışırGençlerbirliği: Angeler, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Güreler, Mete Kaan Demir, Enes Keskin (Dk. 74 Abdullah Durak), Buğra Çağıran (Dk. 90 İlker Karakaş), Muhammed Himmet Ertürk (Dk 90 Akabueze), Bangoura (Dk.

?Stat: Eryaman

Hakemler: Suat Arslanboğa, Cemal Alpay, Oğuz Kağan Çalışır

Gençlerbirliği: Angeler, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Güreler, Mete Kaan Demir, Enes Keskin (Dk. 74 Abdullah Durak), Buğra Çağıran (Dk. 90 İlker Karakaş), Muhammed Himmet Ertürk (Dk 90 Akabueze), Bangoura (Dk. 64 Atalay Gökçe), Doukara (Dk. 74 Erkan Eyibil)

Bodrumspor: Sousa, Cenk Şen (Dk 80 Eren Albayrak), Ali Aytemur (Dk. 85 Mert Çayır), Onur Akbay, Omar Imeri (Dk. 72 Orgill), Hakan Özmert (Dk. 81 Yekta Kurtuluş), Umar (Dk. 72 Celal Dumanlı), Samet Yalçın, Mohammed, Erdem Çetinkaya, Gökdeniz Bayrakdar

Goller: Dk. 51 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 66 Doukara (Gençlerbirliği), Dk. 60 Hakan Özmert (Penaltıdan) (Bodrumspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 62 Angeler (Gençlerbirliği), Dk. 90+13 Erdem Çetinkaya (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Alperen Babacan, Dk. 58 Enes Keskin, Dk. 90+5 Atalay Gökçe, Dk. 90+14 Mete Kaan Demir (Gençlerbirliği), Dk. 45 Onur Akbay, Dk. 71 Samet Yalçın, Dk. 81 Erdem Çetinkaya, Dk. 90+12 Yekta Kurtuluş (Bodrumspor)

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Bodrumspor'u 2-1 yendi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Alperen Babacan Suat Arslanboğa Abdullah Durak Spor Haberler

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