Üye Girişi
Haberi Paylaş
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Haberleri

Stat: Bodrum İlçeHakemler: Erdem Mertoğlu, Emre Doğu, Güner Mumcu TaştanBodrumspor: Sousa, Hakan Özmert (Dk. 65 Yekta Kurtuluş), Süleyman Özdamar (Dk. 57 Ali Aytemur), Samet Yalçın, Omar Imeri (Dk. 57 Celal Dumanlı), Üzeyir Ergün (Dk. 83 Mert Çayir), Mohammed, Onur Akbay, Gökdeniz Bayrakdar (Dk.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Emre Doğu, Güner Mumcu Taştan

Bodrumspor: Sousa, Hakan Özmert (Dk. 65 Yekta Kurtuluş), Süleyman Özdamar (Dk. 57 Ali Aytemur), Samet Yalçın, Omar Imeri (Dk. 57 Celal Dumanlı), Üzeyir Ergün (Dk. 83 Mert Çayir), Mohammed, Onur Akbay, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 83 Erdem Çetinkaya), Aminu Umar, Cenk Şen

Altaş Denizlispor: Aldulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Okan Derici (Dk. 90 Alaattin Öner), Mehmet Ali Ulaman (Dk. 46 Emre Burgaz), Bekir Turaç Böke, Erdal Akdarı, Gökhan Süzen, Mehmet Eren Sıngın (Dk. 83 Alihan Kalkan), Emre Furtana, Berkant Gündem, Samet Emre Gündüz

Gol: Dk. 31 Hakan Özmert (Penaltıdan) (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 72 Onur Akbay, Dk. 90 Süleyman Özdamar (Bodrumspor), Dk. 89 Samet Emre Gündüz (Altaş Denizlispor)

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Bodrumspor, sahasında Altaş Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde normal sezonun bitimine 4 hafta kala Altaş Denizlispor'un TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor

Süleyman Özdamar Yekta Kurtuluş Hakan Özmert Onur Akbay Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title