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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Haberleri

Stat: Bandırma 17 EylülHakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Oğuz Kağan ÇalışırBeyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Sergen Piçinciol, Mulumba, Saponjic (Dk. 79 Terzic), Kerim Avcı (Dk. 79 Oğuz Kağan Güçtekin), Koutroumpis, Arda Hilmi Şengül, Soukou (Dk.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Oğuz Kağan Çalışır

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Sergen Piçinciol, Mulumba, Saponjic (Dk. 79 Terzic), Kerim Avcı (Dk. 79 Oğuz Kağan Güçtekin), Koutroumpis, Arda Hilmi Şengül, Soukou (Dk. 69 Tetteh), Mehmet Özcan, Berkan Mahmut Keskin, Caner Hüseyin Bağ

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuzhan Akgün (Dk. 41 Mehmet Akyüz), Donkor, Dimitrov, Nalepa, Hakan Yavuz (Dk. 41 Milosevic), Hıfsullah İsmail Erdoğan (Dk. 46 Çağlayan Menderes), Sacko (Dk. 58 İbrahim Has), Grechyshkin (Dk. 46 Kasongo), Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt

Goller: Dk. 27 Saponjic, Dk. 36 Sergen Piçinciol, Dk. 90+2 Tetteh (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 62 Donkor, Dk. 90+1 Ümit Kurt (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Arda Hilmi Şengül, Dk. 89 Mehmet Özcan (Beyçimento Bandırmaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Spor

Oğuz Kağan Güçtekin İbrahim Çağlar Cihan Aydın Spor Haberler

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