Futbol: Spor Toto 1. Lig
Spor Haberleri
Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Gökhan MemişoğluErzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 26 Batuhan Artaslan), Cengizhan Bayrak (Dk. 82 Shala), Estrela, Sefa Akgün (Dk.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Gökhan Memişoğlu
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 26 Batuhan Artaslan), Cengizhan Bayrak (Dk. 82 Shala), Estrela, Sefa Akgün (Dk. 65 Alican Özfesli), Süleyman Koç (Dk. 82 Rosheuvel), Olanare, Hasek (Dk. 65 Muhammed Özhan) Eren Tozlu
Altaş Denizlispor: Abdülkadir Sünger, Emre Sağlık (Dk. Berkant Gündem), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Muhammet Özkal (Dk. 89 Bekir Turaç Böke), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. Samet Gündüz), Asım Hamzaçebi (Dk. 66 Hakan Çinemre), Okan Derici (Dk. 46 Erdal Akdarı), Muhammed Gönülaçar, Ömer Şişmanoğlu
Gol: Dk. 45+3 Olanare (Erzurumspor FK)
Kırmızı kart: Dk. 10 Schwechlen, Dk. 45+6 Gökhan Süzen (Altaş Denizlispor)
Sarı kart: Dk. 52 Muhammed Gönülaçar (Altaş Denizlispor)
Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.