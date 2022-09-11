Futbol: Spor Toto 1. Lig Spor Haberleri Stat: Mümin ÖzkasapHakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Kapluhan, Kemal MaviManisa FK: Ömer Kahveci, Muhammet Taha Şahin (Dk. 70 Ba), Ayberk Karapo, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Burak Altıparmak (Dk. 76 Batuhan Kör), Nizamettin Çalışkan, Prib (Dk. 30 Selim Ilgaz) (Dk. Stat: Mümin Özkasap Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Kapluhan, Kemal Mavi Manisa FK: Ömer Kahveci, Muhammet Taha Şahin (Dk. 70 Ba), Ayberk Karapo, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Burak Altıparmak (Dk. 76 Batuhan Kör ), Nizamettin Çalışkan, Prib (Dk. 30 Selim Ilgaz) (Dk. 70 Grezda), Gakpa, Diallo, Adem Büyük Yeni Malatyaspor: Abdülsamed Damlu, Taha Gür, Barış Başdaş, Awuku, Arda Hilmi Şengül, Haqi, Donsah (Dk. 83 Atakan Müjde), Doğukan Emeksiz (Dk. 77 Berat Mert), Cengizhan Akgün (Dk. 83 Mert Miraç Altınbaş), Oğün Özçiçek, Malle Goller: Dk. 10 (penaltıdan) ve Dk. 63 Cengizhan Akgün (Yeni Malatyaspor), Dk. 53 Adem Büyük, Dk. 89 Batuhan Kör (Manisa FK) Sarı kartlar: Dk. 37 Cengizhan Akgün, Dk. 59 Donsah, Dk. 60 Abdülsamed Damlu Dk. 60 Barış Başdaş, Dk. 90+5 Malle, (Yeni Malatyaspor), Dk. 60 Domgjonas, Dk. 90+2 Çağrı Giritlioğlu, 90+5 Ayberk Karapo, Dk. 90+7 Adem Büyük (Manisa FK) Kırmızı kartlar: Dk. 59 Cihat Arslan (Teknik direktör), Dk. 90+5 Haqi (Yeni Malatyaspor) Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Manisa FK, konuğu Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Spor Kaynak: AA / Yusuf Böyük Nizamettin Çalışkan Burak Altıparmak Ömer Kahveci Batuhan Kör Spor Haberler

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