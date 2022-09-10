Futbol: Spor Toto 1. Lig Spor Haberleri Stat: EryamanHakemler: Ömer Faruk Turtay, Sezgin Çınar, Emrah ÜnalGençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Gökhan Gül, Mert Kula, Musa Şahindere, Barış Alıcı, Aksel Aktaş (Dk. 81 Bieliaiev), Grechyshkin, Serdarcan Eralp, Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 90 Abdullah Şahindere), İlker Karakaş??????? (Dk. Stat: Eryaman Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Sezgin Çınar, Emrah Ünal Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Gökhan Gül, Mert Kula, Musa Şahindere, Barış Alıcı, Aksel Aktaş (Dk. 81 Bieliaiev), Grechyshkin, Serdarcan Eralp, Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 90 Abdullah Şahindere), İlker Karakaş??????? (Dk. 63 Sami Gökhan Altıparmak) Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mustafa Emre Can (Dk. 15 Ogün Bayrak), Gökhan Akkan, İbrahim Has (Dk. 90 Mata), Mehmet Coşkun (Dk. 84 İsmail Konuk), Yahaya, Muhammed Demirci (Dk. 84 Erol Can Akdağ), Cisse, Bünyamin Yürür, Savic (Dk. 46 Bilal Başacıkoğlu), Adeniyi Goller: Dk. 71 Yahaya, Dk. 90+6 Adeniyi (Tuzlaspor), Dk. 89 Gökhan Gül (Gençlerbirliği) Kırmızı kart: Dk. 51 Metehan Mert (Gençlerbirliği) Sarı kartlar: Dk. 67 Grechyshkin (Gençlerbirliği), Dk. 73 Yahaya, Dk. 88 Cisce (Tuzlaspor) Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Spor Kaynak: AA / Fatih Çakmak Übeyd Adıyaman Ahmet Arda Mert Kula Çınar Spor Haberler

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