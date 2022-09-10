Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Haberleri

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EryamanHakemler: Ömer Faruk Turtay, Sezgin Çınar, Emrah ÜnalGençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Gökhan Gül, Mert Kula, Musa Şahindere, Barış Alıcı, Aksel Aktaş (Dk. 81 Bieliaiev), Grechyshkin, Serdarcan Eralp, Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 90 Abdullah Şahindere), İlker Karakaş??????? (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Sezgin Çınar, Emrah Ünal

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Gökhan Gül, Mert Kula, Musa Şahindere, Barış Alıcı, Aksel Aktaş (Dk. 81 Bieliaiev), Grechyshkin, Serdarcan Eralp, Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 90 Abdullah Şahindere), İlker Karakaş??????? (Dk. 63 Sami Gökhan Altıparmak)

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mustafa Emre Can (Dk. 15 Ogün Bayrak), Gökhan Akkan, İbrahim Has (Dk. 90 Mata), Mehmet Coşkun (Dk. 84 İsmail Konuk), Yahaya, Muhammed Demirci (Dk. 84 Erol Can Akdağ), Cisse, Bünyamin Yürür, Savic (Dk. 46 Bilal Başacıkoğlu), Adeniyi

Goller: Dk. 71 Yahaya, Dk. 90+6 Adeniyi (Tuzlaspor), Dk. 89 Gökhan Gül (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 51 Metehan Mert (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 67 Grechyshkin (Gençlerbirliği), Dk. 73 Yahaya, Dk. 88 Cisce (Tuzlaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Übeyd Adıyaman Ahmet Arda Mert Kula Çınar Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title