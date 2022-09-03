Futbol: Spor Toto 1. Lig Spor Haberleri Stat: Yeni MalatyaHakemler: Tarık Güldal, Murat Temel, Mert BulutYeni Malatyaspor: Abdulsamet Damlu, Taha Gür, Burak Kavlak, Yiğit Ulaş, Cengizhan Akgün (Dk. 50 Yiğit Ulaş), Donsah, Nshimirimana (Dk. 40 Berat Yaman), Ogün Özçiçek, Rahma Buğra Çağıran, Doğukan Emeksiz (Dk. Stat: Yeni Malatya Hakemler: Tarık Güldal, Murat Temel, Mert Bulut Yeni Malatyaspor : Abdulsamet Damlu, Taha Gür, Burak Kavlak, Yiğit Ulaş, Cengizhan Akgün (Dk. 50 Yiğit Ulaş), Donsah, Nshimirimana (Dk. 40 Berat Yaman), Ogün Özçiçek, Rahma Buğra Çağıran, Doğukan Emeksiz (Dk. 76 Mert Miraç Altıntaş), Malle Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Kerem Kalafat (Dk. 66 Gökhan Gönül), Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Ercan Coşkun (Dk. 66 Koray Altınay), Bennur Keser, Mithat Pala (Dk. 66 Alper Potuk), Grahovac (Dk. 74 Papa), Sefa Yılmaz, Miya, Van Den Hurk (Dk. 71 Kubilay Kanatsızkuş) Goller: Dk. 40 (Penaltıdan) ve 49 (Penaltıdan) Van Den Hurk, Dk. 52 ve 73 Miya (Çaykur Rizespor) Kırmızı kart: Dk. 34 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 47 Burak Kavlak ( Yeni Malatyaspor ) Sarı kartlar: Dk. 61 Ercan Coşkun, Dk. 69 Koray Altınay (Çaykur Rizespor) Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendi. Spor Kaynak: AA / Orhan Yoldaş Yeni Malatyaspor Cengizhan Akgün Doğukan Spor Haberler

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