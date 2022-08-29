Futbol: Spor Toto 1. Lig Spor Haberleri Stat: Alsancak Mustafa DenizliHakemler: Eren Özyemişcioğlu, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan ÇalışırAltay: Ozan Evrim Özenç, Björkander (Dk. 63 Murat Uluç), Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü, Kutay Yokuşlu (Dk. Stat: Alsancak Mustafa Denizli Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan Çalışır Altay: Ozan Evrim Özenç, Björkander (Dk. 63 Murat Uluç), Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü, Kutay Yokuşlu (Dk. 86 Arda Gezer), Salih Sarıkaya, Paixao, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya (Dk. 28 Naderi) Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Aykut Demir, Hamza Gür (Dk. 79 Balaj), Olawoyin (Dk. 90+3 Erkam Reşmen), Bardhi (Dk. 79 Mara), Melih İnan (Dk. 68 Rashad Muhammed), Mikail Okyar, Erhan Kartal, Taha Batuhan Yayıkcı, Bekir Karadeniz Goller: Dk. 23 Hamza Gür, Dk. 56 Olawoyin, Dk. 81 Bekir Karadeniz (Ankara Keçiörengücü), Dk. 80 Paixao (Altay) Sarı kartlar: Dk. 24 Salih Sarıkaya, Dk. 55 Björkander, Dk. 61 Ceyhun Gülselam, Dk. 83 Zeki Yıldırım (Altay), Dk. 63 Taha Batuhan Yayıkcı, Dk. 87 Balaj (Ankara Keçiörengücü) Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Altay'ı 3-1 yendi. Öte yandan Altaylı futbolcular, "Kadına el kalkamaz" yazılı pankartla sahaya çıktı. Spor Kaynak: AA / Meriç Ürer Ceyhun Gülselam Zeki Yıldırım Oğuz Kağan Murat Uluç Spor Haberler

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