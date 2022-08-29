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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Haberleri

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Alsancak Mustafa DenizliHakemler: Eren Özyemişcioğlu, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan ÇalışırAltay: Ozan Evrim Özenç, Björkander (Dk. 63 Murat Uluç), Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü, Kutay Yokuşlu (Dk.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan Çalışır

Altay: Ozan Evrim Özenç, Björkander (Dk. 63 Murat Uluç), Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü, Kutay Yokuşlu (Dk. 86 Arda Gezer), Salih Sarıkaya, Paixao, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya (Dk. 28 Naderi)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Aykut Demir, Hamza Gür (Dk. 79 Balaj), Olawoyin (Dk. 90+3 Erkam Reşmen), Bardhi (Dk. 79 Mara), Melih İnan (Dk. 68 Rashad Muhammed), Mikail Okyar, Erhan Kartal, Taha Batuhan Yayıkcı, Bekir Karadeniz

Goller: Dk. 23 Hamza Gür, Dk. 56 Olawoyin, Dk. 81 Bekir Karadeniz (Ankara Keçiörengücü), Dk. 80 Paixao (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 24 Salih Sarıkaya, Dk. 55 Björkander, Dk. 61 Ceyhun Gülselam, Dk. 83 Zeki Yıldırım (Altay), Dk. 63 Taha Batuhan Yayıkcı, Dk. 87 Balaj (Ankara Keçiörengücü)

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Altay'ı 3-1 yendi.

Öte yandan Altaylı futbolcular, "Kadına el kalkamaz" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Spor

Ceyhun Gülselam Zeki Yıldırım Oğuz Kağan Murat Uluç Spor Haberler

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