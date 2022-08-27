Samsun haberleri: Yılport Samsunspor: 2-2

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Emre Kargın, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı

TARAFTARLAR BİRBİRİNE SALDIRDI

İlk yarının bitimiyle Erzurumspor ve Samsunspor taraftarları birbirine saldırdı. Polisler, araya girerek kavganın büyümesini önledi. Bu arada sahaya giren Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, hakem üçlüsüne tepki gösterdi. Dal, hakemlere, "Yapmayın, etmeyin. Bir şehrin kaderiyle bu kadar oynanmaz" dedi. İkinci yarı için sahaya çıkan hakemlere kararlarıyla ilgili tepki gösteren Erzurumspor FK'nın teknik direktörü Muzaffer Bilazer, tribüne gönderildi.