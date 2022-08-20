Futbol: Spor Toto 1. Lig Spor Haberleri Stat: Sancaktepe 15 TemmuzHakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Abdullah Uğur Sarı, Burak CansızTuzlaspor: Emre Koyuncu, Tarık Çamdal, Gökhan Akkan, Rotman, Mustafa Emre Can, Cisse (Dk. 80 Savic), Bünyamin Yürür (Dk. 64 Atakan Üner), Olatunbosun, Muhammed Demirci (Dk. 46 Çekdar Orhan), Mata (Dk. Stat: Sancaktepe 15 Temmuz Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Abdullah Uğur Sarı, Burak Cansız Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Tarık Çamdal, Gökhan Akkan, Rotman, Mustafa Emre Can, Cisse (Dk. 80 Savic), Bünyamin Yürür (Dk. 64 Atakan Üner), Olatunbosun, Muhammed Demirci (Dk. 46 Çekdar Orhan), Mata (Dk. 58 Mehmet Coşkun), Adeniyi (Dk. 46 Kone) Beyçimentor Bandırmaspor: Gelios, Berkan Mahmut Keskin, Fatih Kuruçuk, Koutroumpis, Caner Cavlun, Mulumba (Dk. 70 Oğuz Kağan Güçtekin), Levent Ayçiçek (Dk. 70 Sedat Şahintürk), Mehmet Özcan, Kerim Avcı (Dk. 86 Camara), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 87 Atabey Çiçek), Manos (Dk. 66 Dembele) Goller: Dk. 42 ve Dk. 83 (Penaltıdan) Kerim Avcı (Beyçimentoz Bandırmaspor) Sarı kartlar: Dk.45+1 Kerim Avcı (Beyçimento Bandırmaspor), 45+2 Cisse, Dk. 81 Emre Koyuncu, Dk. 90 Rotman, Dk. 90+7 Tarık Çamdal (Tuzlaspor) Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında Beyçimento Bandırmaspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 mağlup etti. Spor Kaynak: AA / Hilmi Sever Abdullah Uğur Tarık Çamdal Muhammet Ali Sancaktepe Spor Haberler

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