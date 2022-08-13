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Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EryamanHakemler: Can Cengiz, Oğuz Kağan Çalışır, Ogün KamacıGençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Muhammed Bayır, Metehan Mert, Musa Şahindere, Gökhan Gül, Grechyshkin, Serdarcan Eralp, Ahmet Arda Tuzcu, Aksel Aktaş (Dk. 85 Ulusoy Mert Kabasakal), Barış Alıcı, İlker Karakaş (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Can Cengiz, Oğuz Kağan Çalışır, Ogün Kamacı

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Muhammed Bayır, Metehan Mert, Musa Şahindere, Gökhan Gül, Grechyshkin, Serdarcan Eralp, Ahmet Arda Tuzcu, Aksel Aktaş (Dk. 85 Ulusoy Mert Kabasakal), Barış Alıcı, İlker Karakaş (Dk. 76 Sami Gökhan Altıparmak)

Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Erdi Dikmen, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Kürşad Sürmeli (Dk. 66 Sami Satılmış), Kubilay Aktaş (Dk. 85 Metehan Yılmaz), Ahmet İlhan Özek (Dk. 85 Emre Oymak), Safa Kınalı (Dk. 90+2 Muzaffer Kocaer), Şeref Özcan (Dk. 66 Emircan Gürlük), Ahmet Dereli

Goller: Dk. 7 (Penaltı) ve Dk. 18 Ahmet İlhan Özek, Dk. 45 Safa Kınalı (Altınordu), Dk. 13 Barış AIıcı, Dk. 28 İlker Karakaş, Dk. 44 Aksel Aktaş (Gençlerbirliği),

Sarı kart: Dk. 38 Şeref Özcan (Altınordu)

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2022-2023 sezonunun ilk hafta maçında sahasında Altınordu ile 3-3 berabere kaldı.

Maçın 6. dakikasında ev sahibi takımdan Gökhan Gül'ün ceza sahası içinde yükselerek yaptığı müdahalede topun eline çarptığı itirazları üzerine hakem Can Cengiz, bu sezon Spor Toto 1. Lig'de ilk kez uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvurdu ve Altınordu lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Ahmet İlhan Özek 7. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Muhammed Bayır Übeyd Adıyaman Oğuz Kağan Spor Haberler

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