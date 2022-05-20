Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler

Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Kadir Sağlam, Cem Özbay, Mehmet Şengülİstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu, Melih Kabasakal (Dk. 72 Muammer Sarıkaya), Rroca (Dk. 73 Eslem Öztürk), Ferhat Yazgan, Topalli (Dk. 86 Berkay Görmez), Ethemi (Dk.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Kadir Sağlam, Cem Özbay, Mehmet Şengül
İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu, Melih Kabasakal (Dk. 72 Muammer Sarıkaya), Rroca (Dk. 73 Eslem Öztürk), Ferhat Yazgan, Topalli (Dk. 86 Berkay Görmez), Ethemi (Dk. 82 Kağan Miray Bağış), İbrahim Yılmaz (Dk. 72 Emir Kaan Gültekin)
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Hüseyin Koç, Cüneyt Köz, Alpay Koldaş, Okan Alkan (Dk. 76 Hüseyin Eşkol), Süleyman Luş, Abdullah Balıkçı, Mehmet Özcan (Dk. 62 Mulumba), Levent Ayçiçek (Dk. 68 Adeede), Beykan Şimşek (Dk. 62 Kerim Avcı), Akabueze, Keny (Dk. 46 Caner Cavlan)
Sarı kartlar: Dk. 27 Süleyman Luş, Dk. 43 Keny (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 90+1 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor)
Spor Toto 1. Lig'in 38. ve normal sezonun son haftasında İstanbulspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor 0-0 berabere kaldı.
Ev sahibi ekip, 28. dakikada İbrahim Yılmaz'la bir penaltıdan yararlanamadı.
Bu sonuçla puanını 62'ye çıkaran Royal Hastanesi Bandırmaspor, normal sezonu üçüncü, puanını 60'a yükselten İstanbulspor ise dördüncü sırada bitirdi.