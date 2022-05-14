Denizlispor: 0-0 - Haberler

STAT: Ümraniye Şehir

HAKEM: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Ceyhun Sesigüzel

SARI KART: Mustafa Eser (Ümraniyespor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 37'nci haftasında daha önce Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Altaş Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı. Denizlispor, mücadelenin 19'uncu dakikasında Gökhan Süzen'in ayağından bir penaltı atışından faydalanamadı.

Demirören Haber Ajansı / Spor