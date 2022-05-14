Denizlispor: 0-0 - Haberler

Denizlispor: 0-0
Demirören Haber Ajansı - Spor
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STAT: Ümraniye ŞehirHAKEM: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Ceyhun SesigüzelBEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir - Emre Nefiz (Dk. 12 Onur Ayık), Mustafa Eser, Glumac, Faruk Can, Oğuz Gürbulak, Hasic (Dk. 69 Camara), Fatih Yiğit Şanlitürk (Dk. 87 Mrsic), Atalay Babacan (Dk.
STAT: Ümraniye Şehir
HAKEM: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Ceyhun SesigüzelBEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir - Emre Nefiz (Dk. 12 Onur Ayık), Mustafa Eser, Glumac, Faruk Can, Oğuz Gürbulak, Hasic (Dk. 69 Camara), Fatih Yiğit Şanlitürk (Dk. 87 Mrsic), Atalay Babacan (Dk. 46 Mustafa Karagöz), Atakan Üner (Dk. 69 Del Valle), BammouALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdülkadir Sünger - Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Erdal Akdarı, Muhammed Gönülaçar, Aissati (Dk. 61 Emre Sağlık), Özer Özdemir (Dk. 87 Bünyamin), Gökhan Süzen (Dk. 87 Muhammet Özkal), İlhan Depe (Dk. 87 Mustafa Çeçenoğlu) Bekir Böke (Dk. 79 Asım Hamzaçebi)
SARI KART: Mustafa Eser (Ümraniyespor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 37'nci haftasında daha önce Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Altaş Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı. Denizlispor, mücadelenin 19'uncu dakikasında Gökhan Süzen'in ayağından bir penaltı atışından faydalanamadı.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor