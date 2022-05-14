Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler

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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - İlyas Gün - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Samsun Yeni 19 MayısHakemler: Zorbay Küçük, Özgür Ertem, Deniz Caner ÖzaralYılport Samsunsspor: Alp Tutar, Ali Ülgen, Yunus Emre Çift, Savicevic (Dk.58 Berk Taşkın), Bateau, Muhammed Ali Özbaskıcı (Dk. 87 Alper Efe Pazar), Tallo (Dk. 75 Çinari), Melih Altıkulaç, Fofana, Osman Çelik (Dk.

SAMSUN (AA) - Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Zorbay Küçük, Özgür Ertem, Deniz Caner Özaral

Yılport Samsunsspor: Alp Tutar, Ali Ülgen, Yunus Emre Çift, Savicevic (Dk.58 Berk Taşkın), Bateau, Muhammed Ali Özbaskıcı (Dk. 87 Alper Efe Pazar), Tallo (Dk. 75 Çinari), Melih Altıkulaç, Fofana, Osman Çelik (Dk.87 Atakan Mert Özdemir), Polat Yaldır (Dk. 75 Bah)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Mehmet Yeşil, İbrahim Yılmaz, Rroca (Dk. 68 Berkay Görmez), Oğuzhan Berber, Emrecan Uzunhan, Emir Kaan Gültekin (Dk. 68 Jetmir Topalli), Muammer Sarıkaya (Dk. 89 Okan Erdoğan), Valon Ethemi (Dk. 74 Abazaj), Melih Kabasakal (Dk. 74 Ferhat Yazgan), Ali Yaşar

Sarı kartlar: Dk. 36 Emre Çift, Dk. 42 Savicevic, Dk. 45 Bateau, Dk. 84 Melih Altıkulaç, Dk. 90+3 Çinari (Yılport Samsunspor), Dk. 37 Ali Yaşar (İstanbulspor)

Spor Toto 1. Ligi'nin 37. haftasında Yılport Samsunspor sahasında İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.

AA / İlyas Gün - Spor

Özgür Ertem, Yunus Emre, Ali Ülgen, Samsun, Spor, Haberler

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