Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler

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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Yunus Hocaoğlu - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökmen Baltacı, Kemal ElmasBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Orhan Ovacıklı, Mücahit Albayrak (Dk. 90+1 Rosheuvel), Batuhan Artarslan (Dk. 73 Eren Tozlu) Gökhan Alsan, Shala (Dk.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökmen Baltacı, Kemal Elmas

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Orhan Ovacıklı, Mücahit Albayrak (Dk. 90+1 Rosheuvel), Batuhan Artarslan (Dk. 73 Eren Tozlu) Gökhan Alsan, Shala (Dk. 60 Alican Özfesli), Novikovas, Olanare, Emircan Altıntaş (Dk. 73 Aly Malle)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mehmet Tayfun Dingil, Taha Batuhan Yayıkcı, Ogün Bayrak, Hüsamettin Tut (Dk. 46 Erkam Reşmen), Taşkın Çalış (Dk. 73 Alhassan), Uzodimma (Dk. 46 Djibrilla), Uğur Utlu (Dk. 46 Ali Yavuz Kol), Aykut Çeviker, Olawoyin, Eze (Dk. 85 Fatih Solmaz)

Goller: Dk. 4 Olanare, Dk. 25 Novikovas, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 55 Eze (penaltıdan), Dk. 58 Djibrilla, (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kart: Dk. 90+5 Batuhan Yayıkcı (Ankara Keçiörengücü)

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor

Erzurumspor Kulübü, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Eren Tozlu, Spor, Haberler

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