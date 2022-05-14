Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Stat: EyüpHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunEyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 32 Popov), Mezague, Kemal Tokak, Bülent Uzun, Taşkın İlter (Dk. 86 Mikail Okyar), Thill, Oğulcan Çağlayan (Dk. 67 Umut Bulut), Ahmed Ildiz, Dibba (Dk.
Stat: Eyüp
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 32 Popov), Mezague, Kemal Tokak, Bülent Uzun, Taşkın İlter (Dk. 86 Mikail Okyar), Thill, Oğulcan Çağlayan (Dk. 67 Umut Bulut), Ahmed Ildiz, Dibba (Dk.86 Sekidika), Rodrigues
Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Mazlum Demir, Berkay Dabanlı, Musa Nizam, Atila Turan (Dk. 46 Kerem Can Akyüz), Mehmet Taş (Dk. 81 Mandjeck), Benhur Keser, Diop (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz), Kolovos, Samed Ali Kaya (Dk. 46 Pereira), Gueye
Goller: Dk. 8 ve 14 Rodrigues (Eyüpspor), Dk. 61 İlyas Kubilay Yavuz (Penaltıdan) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Diop (Kocaelispor), Dk. 90+ 3 Rodrigues (Eyüpspor)
Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 yendi.
Bu sonucun ardından takipçisi Tuzlaspor'un deplasmanda Manisa FK'ye yenilmesiyle Eyüpspor, bitime 1 hafta kala play-off oynamayı garantiledi.
Kocaelispor ise Altınordu'nun sahasında Balıkesirspor'u yenmesiyle bitime 1 maç kala ligden düştü.