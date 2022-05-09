Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Ercan Çakar - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarının programı belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 14 Mayıs Cumartesi saat 16.00'da başlayacak 37. hafta maçları şöyle:

MKE Ankaragücü-Beypiliç Boluspor (Eryaman)

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altaş Denizlispor (Ümraniye Belediyesi)

Altınordu-Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Manisa FK-Tuzlaspor (Mümin Özkasap)

Eyüpspor-Kocaelispor (Eyüp)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

NasaDoge Menemenspor-Gençlerbirliği (Menemen İlçe)

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor (Bandırma 17 Eylül)

AA / Ercan Çakar - Spor

Kazım Karabekir, MKE Ankaragücü, Spor Toto, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title