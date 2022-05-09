Futbol: Spor Toto 1. Lig
AA - Ercan Çakar - Spor
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Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarının programı belli oldu.
Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 14 Mayıs Cumartesi saat 16.00'da başlayacak 37. hafta maçları şöyle:
MKE Ankaragücü-Beypiliç Boluspor (Eryaman)
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altaş Denizlispor (Ümraniye Belediyesi)
Altınordu-Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Manisa FK-Tuzlaspor (Mümin Özkasap)
Eyüpspor-Kocaelispor (Eyüp)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
NasaDoge Menemenspor-Gençlerbirliği (Menemen İlçe)
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor (Bandırma 17 Eylül)
AA / Ercan Çakar - Spor