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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Adem Cinek, Cemal Alpay, Mehmet Akıncıkİstanbulspor: Alperen Uysal, Mehmet Yeşil, Oğuzhan Berber, Ologo (Dk. 46 Ali Yaşar), Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu (Dk. 73 Berkay Görmez), Eslem Öztürk (Dk. 79 Okan Erdoğan), Rroca (Dk.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Adem Cinek, Cemal Alpay, Mehmet Akıncık

İstanbulspor: Alperen Uysal, Mehmet Yeşil, Oğuzhan Berber, Ologo (Dk. 46 Ali Yaşar), Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu (Dk. 73 Berkay Görmez), Eslem Öztürk (Dk. 79 Okan Erdoğan), Rroca (Dk. 86 Ethemi), Melih Kabasakal, Jetmir Topalli (Dk. 73 Abazaj), İbrahim Yılmaz

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Evren Korkmaz, Roche, Bennasser, Fıratcan Üzüm, Bruns (Dk. 26 Eren Karadağ), Celil Yüksel, İsmail Erdoğan (Dk. 86 Kadir Keleş), Ciss, İbrahim Aksu (Dk. 66 Berkan Fırat)

Goller: Dk. 24 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 48 Ciss (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Ologo (İstanbulspor), Dk. 75 Roche (Adanaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında İstanbulspor, sahasında Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Oğuzhan Berber, Alperen Uysal, Mehmet Yeşil, Esenyurt, Spor, Haberler

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