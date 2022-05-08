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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EryamanHakemler: Burak Şeker, Ata Yıldırım, Orkun AktaşGençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Grechyshkin, Tshibola, Barış Alıcı, Rahmetullah Berişbek (Dk. 74 Aksel Aktaş), Sallalich (Dk. 84 Musa Şahindere) Lima (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Şeker, Ata Yıldırım, Orkun Aktaş

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Grechyshkin, Tshibola, Barış Alıcı, Rahmetullah Berişbek (Dk. 74 Aksel Aktaş), Sallalich (Dk. 84 Musa Şahindere) Lima (Dk. 90+3 İlker Karakaş)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Süleyman Koç (Dk. 73 Malle), Gökhan Kardeş (Dk. 65 Ufuk Budak), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Batuhan Artarslan (Dk. 65 Alican Özfesli), Estrela, Novikovas, Eren Tozlu, Mücahit Albayrak, Olanare (Dk. 80 Shala)

Goller: Dk. 4 Mücahit Albayrak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 24 Sallalich, Dk. 59 Barış Alıcı (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 82 Sallalich, Dk. 88 Ramazan Köse (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.

Ligde kalma adına önemli bir galibiyet alan Gençlerbirliği, bu sonuçla puanını 45'e yükseltti.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Muhammed Bayır, Ramazan Köse, Burak Şeker, Lima, Spor, Haberler

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