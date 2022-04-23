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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EryamanHakemler: Ozan Ergün, Oğuz Terzi, Emrah ÜnalGençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Grechyshkin, Tshibola (Dk. 90+2 Gökhan Altıparmak), Barış Alıcı (Dk. 90+2 Serdarcan Eralp), Sallallich (Dk. 81 Aksel Aktaş), Musa Şahindere, Lima (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ozan Ergün, Oğuz Terzi, Emrah Ünal

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Grechyshkin, Tshibola (Dk. 90+2 Gökhan Altıparmak), Barış Alıcı (Dk. 90+2 Serdarcan Eralp), Sallallich (Dk. 81 Aksel Aktaş), Musa Şahindere, Lima (Dk. 85 İlker Karakaş)

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Allyson, Lokman Gör (Dk. 60 Cüneyt Köz), Caner Cavlun, Mulumba, Kerim Avcı (Dk. 46 Akabueze), Guido Koçer (Dk. 60 Süleyman Luş), Mehmet Özcan (Dk. 72 Abdullah Balıkçı), Beykan Şimşek (Dk. 46 Pucko), Keny

Goller: Dk. 34 Metehan Mert, Dk. 75 Lima (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Sallallich, Dk. 79 Tshibola, Dk. 90+2 Ramazan Köse (Gençlerbirliği), Dk. 48 Mulumba, Dk. 55 Lokman Gör, Dk. 76 Keny (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0 yendi.

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 42'ye yükseltirken, haftaya 3. sırada giren Royal Hastanesi Bandırmaspor 55 puanda kaldı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Muhammed Bayır, Ramazan Köse, Oğuz Terzi, Lima, Spor, Haberler

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