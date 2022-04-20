Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Erkan Tiryaki - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EryamanHakemler: Yasin Kol, Cemal Alpay, Abdullah Uğur SarıMKE Ankaragücü: Akın Alkan, Mehmet Murat Uçar, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu (Dk. 64 Alperen Babacan), Yasin Güreler (Dk. 82 Pinto), Abdullah Durak, Şahverdi Çetin (Dk. 64 Ali Kaan Güneren), Geraldo, Zahid, Chahechouhe (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Yasin Kol, Cemal Alpay, Abdullah Uğur Sarı

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Mehmet Murat Uçar, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu (Dk. 64 Alperen Babacan), Yasin Güreler (Dk. 82 Pinto), Abdullah Durak, Şahverdi Çetin (Dk. 64 Ali Kaan Güneren), Geraldo, Zahid, Chahechouhe (Dk. 64 Ariyibi), Cem Ekinci (Dk. 64 Eren Derdiyok)

Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Rıdvan Koçak, Yusuf Yalçın Arslan, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Metehan Yılmaz (Dk. 46 Kürşad Sürmeli), Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek (Dk. 81 Ahmet Dereli), Recep Aydın (Dk. 81 Feyttullah Gürlük), Şeref Özcan (Dk. 70 Yusuf Can Esendemir), Hüsamettin Yener (Dk. 70 Sami Satılmış)

Goller: Dk. 9 ve 58 Şeref Özcan, Dk. 40 Hüsamettin Yener, (Altınordu), Dk. 45 Geraldo, Dk. 90+1 Ariyibi (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kartlar: Dk. 55 Zahid (MKE Ankaragücü), Dk. 62 Kubilay Aktaş (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 3 Volkan Fındıklı, Dk. 45+4 Ahmet İlhan Özek, Dk. 71 Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Dk. 50 Şahverdi Çetin, Dk. 80 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü)

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Altınordu, deplasmanda lider MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendi.

Maçın 72. dakikasında MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Eren Derdiyok'un kullandığı penaltıyı kaleci Serhat Öztaşdelen soluna uzanarak kurtardı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Ali Kaan Güneren, Alperen Babacan, Yusuf Abdioğlu, Abdullah Uğur, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title