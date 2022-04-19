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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Sebahatdin Zeyrek - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Furkan Aksuoğlu, Ali Can Alp, Özcan SultanoğluAltaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Lopes, Hakan Çinemre, Özer Özdemir (Dk. 61 Aissati), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, İlhan Depe (Dk. 74 Mustafa Çeçenoğlu), Muhammed Gönülaçar, Mayi, Ömer Şişmanoğlu (Dk.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Ali Can Alp, Özcan Sultanoğlu

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Lopes, Hakan Çinemre, Özer Özdemir (Dk. 61 Aissati), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, İlhan Depe (Dk. 74 Mustafa Çeçenoğlu), Muhammed Gönülaçar, Mayi, Ömer Şişmanoğlu (Dk. ??????90 ?Muhammet Özkal), Djedje (Dk. 90 Erdal Akdari)

İstanbulspor: Alperen Uysal, Mehmet Yeşil, Rroca (Dk. 75 Eslem Öztürk), Emir Kaan Gültekin (Dk. 58 İbrahim Yılmaz), Ferhat Yazgan, Muammer Sarıkaya (Dk. 57 Oğuzhan Berber), Ethemi (Dk. 88 Abazaj), Ologo, Melih Kabasakal, Ali Yaşar (Dk. 88 Emrecan Uzunhan), Topalli

Goller: Dk. 11 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 40 İlhan Depe, Dk. 70 Lopes, Dk. 73 Ömer Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor), Dk. 28, 39 ve 44 Rroca (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Hakan Çinemre, Dk. 42 Özer Özdemir, Dk. 83 Lopes (Altaş Denizlispor)

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Altaş Denizlispor, konuk ettiği İstanbulspor'u 4-3 yendi.???????

AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor

Ömer Şişmanoğlu, Hakan Çinemre, Özer Özdemir, Denizlispor, Spor, Haberler

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