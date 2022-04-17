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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EryamanHakemler: Turgut Doman, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen BaltacıMKE Ankaragücü: Akın Alkan, Mehmet Murat Uçar, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, Şahverdi Çetin (Dk. 76 İshak Çakmak), Abdullah Durak, Zahid (Dk. 76 Ali Kaan Güneren), Geraldo (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Turgut Doman, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Mehmet Murat Uçar, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, Şahverdi Çetin (Dk. 76 İshak Çakmak), Abdullah Durak, Zahid (Dk. 76 Ali Kaan Güneren), Geraldo (Dk. 90+1 Atakan Dama), Chahechouhe (Dk. 69 Ariyibi), Cem Ekinci (Dk. 69 Eren Derdiyok)

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Evren Korkmaz (Dk. 90+1 Kadir Keleş), Roche, Fıratcan Üzüm (Dk. 76 Harun Kaya), Benasser, Celil Yüksel (Dk. 65 İbrahim Aksu), Hıfsullah İsmail Erdoğan, Eren Karadağ (Dk. 65 Ahmethan Köse), Ciss, Bruns

Goller: Dk. 30 Cem Ekinci, Dk. 59 Zahid (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 10 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü), Dk. 34 Roche, Dk. 39 Benasser, Dk. 90+4 Kadir Keleş (Adanaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Adanaspor'u 2-0 yendi.

Puanını 63'e çıkaran Başkent ekibi liderliğini sürdürdü.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Mehmet Murat Uçar, Yusuf Abdioğlu, İshak Çakmak, Akın Alkan, Spor, Haberler

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