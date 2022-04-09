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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EryamanHakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Oğuz Kağan Çalışır, Erkan AkbulutGençlerbirliği: Ramazan Köse, Rahmetullah Berişbek, Arda Kızıldağ, Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Grechyshkin, Aksel Aktaş, Barış Alıcı, Sallallich (Dk. 90+3 İlker Karakaş), Musa Şahindere (Dk. 71 Serdarcan Eralp), Lima (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Oğuz Kağan Çalışır, Erkan Akbulut

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Rahmetullah Berişbek, Arda Kızıldağ, Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Grechyshkin, Aksel Aktaş, Barış Alıcı, Sallallich (Dk. 90+3 İlker Karakaş), Musa Şahindere (Dk. 71 Serdarcan Eralp), Lima (Dk. 90+5 Gökhan Altıparmak)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil (Dk. 77 Ali Yavuz Kol), Fatih Solmaz, Muharrem Cinan, Ackah, Alhassan (Dk. 55 Djibrilla), Uzodimma (Dk. 63 Hamza Gür), Olawoyin, Ziya Alkurt (Dk. 55 Taşkın Çalış), Eze

Goller: Dk. 50 Barış Alıcı, Dk. 78 Lima (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 83 Arda Kızıldağ, Dk. 84 Ramazan Köse (Gençlerbirliği), Dk. 83 Eze (Ankara Keçiörengücü)

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yendi.

Ankara Keçiörengücü futbolcuları seremoniye "Anadolu Ajansının 102. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Muhammed Bayır, Ramazan Köse, Oğuz Kağan , Lima, Spor, Haberler

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