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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Ercan Çakar - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Onur Özütoprak

2 Nisan Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Manisa FK: Direnç Tonusluoğlu

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor: Furkan Aksuoğlu

16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği: Eren Özyemişcioğlu

20.30 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

3 Nisan Pazar:

13.30 Kocaelispor-Altaş Denizlispor: Turgut Doman

16.00 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Can Cengiz

20.30 MKE Ankaragücü-Eyüpspor: Yiğit Arslan

20.30 Altınordu-Adanaspor: Ömer Faruk Turtay

AA / Ercan Çakar - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Tuzlaspor, Spor Toto, Nisan, Spor, Haberler

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