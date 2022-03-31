Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Onur Özütoprak
2 Nisan Cumartesi:
13.30 Beypiliç Boluspor-Manisa FK: Direnç Tonusluoğlu
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor: Furkan Aksuoğlu
16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği: Eren Özyemişcioğlu
20.30 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
3 Nisan Pazar:
13.30 Kocaelispor-Altaş Denizlispor: Turgut Doman
16.00 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Can Cengiz
20.30 MKE Ankaragücü-Eyüpspor: Yiğit Arslan
20.30 Altınordu-Adanaspor: Ömer Faruk Turtay