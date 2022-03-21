Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 Eyüpspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Adanaspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Eyüpspor'da sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Cenk Ahmet penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Boş pozisyondaki Timur Temeltaş'ın sağ köşeye doğru yaptığı kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.

27. dakikada Eyüpspor'da ceza sahası sağ tarafında dışarı çıkmak üzere olan topu son çizgi üzerinde kontrol eden Cenk Ahmet, Roche tarafından formasından çekilerek durduruldu ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada Eyüpspor'da penaltı vuruşunu kullanan Umut'un sol köşeye doğru yaptığı vuruşu Karacic direk dibinden çıkardı.

57. dakikada Cenk Ahmet'in pasıyla savunma arkasına sarkıp penaltı noktasında kaleciyle karşı karşıya kalan Pa Dibba sağ tarafındaki Umut'a pasını verdi. Tecrübeli golcünün sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşu Evren çizgiden çıkardı.

61. dakikada Adanaspor hızlı hücumunda Tetteh'in pasıyla ceza sahası sol tarafında topla buluşan Roche'un yerden içeri çevirdiği topu savunma karşıladı. Seken topu altıpasın birkaç adım gerisinde tekrar kontrol eden genç savunmacı sağ ayağıyla uzak köşeye doğru düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0.

71. dakikada Eyüpspor'da ceza yayındaki Oğulcan'ın ceza sahasına gönderdiği pasta Bennasser'den seken top altıpasta Sekidika'nın önünde kaldı. Nijeryalı oyuncunun gelişine sağ ayağıyla yaptığı vuruşu Karacic kurtardı. Seken topa altıpastaki Pa Dibba sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1.

90+1. dakikada Eyüpspor'da Sekidika'nın ceza sahasına doğru gönderdiği topu elle kesen Bennasser sarı kart gördü. Hakem orta alanda yaşanan ve avantaja bıraktığı pozisyonu da işaret ederek bir sarı kart daha gösterdi ve Bennasser ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı. Yardımcı hakem ile konuştuktan sonra orta alanda müdahaleyi yapanın Bennasser değil Evren olduğunu öğrenen hakem kırmızı kartı iptal etti.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses x, Cem Özbay x, Abdullah Uğur Sarı x

Adanaspor: Goran Karacic xx, Donkor xx, Evren Korkmaz xx, Roche xx, Fıratcan Üzüm xx, Benasser xx, Harun Kaya xx (Yiğithan Güveli dk. 50 xx), Eren Karadağ xx (Hakan Eroğlu dk. 90+4 ?), Ahmethan Köse xx, İbrahim Aksu xx, Tetteh xx (Amadou Ciss dk. 82 ?)

Yedekler: Burak Çapkınoğlu

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Yalçın Kılınç xx, Umut Bulut x(Oğulcan Çağlayan dk. 69 x), Pa Dibba xx (Mikail Okyar dk. 71 x), Timur Temeltaş xx, Buatu xx, Bülent Uzun xx, Bekir Yılmaz x (Sekidika dk 46 xx), Popov xx, Badji x (Taşkın İlter dk. 26 xx), Cenk Ahmet Alkılıç xx (Mete Kaan Demir dk. 69 x)

Yedekler: Emrullah Şalk, Enes Öztürk, Kemal Tokak, Enes Keskin

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Roche (dk. 61) (Adanaspor), Pa Dibba (dk. 71) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Tetteh, Roche, Benasser, Evren Korkmaz (Adanaspor), Timur Temeltaş, Buatu, Mikail Okyar (Eyüpspor) - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor