B1 Futbol Sesi Görenler Deplasmanlı Lig kura çekimi yapıldı.

Ankara Manhattan Otel'de düzenlenen kura çekimine Türkiye Görme Engeliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, yetkililer ve kulüp yöneticileri katıldı.

Ayhan Yıldırım, yaptığı açıklamada sezonun tüm kulüplere ve camiaya hayırlı olmasını diledi.

B1 Futbol Ligi'nin sadece Türkiye'de düzenlendiğini belirten Yıldırım, kulüp sayısını artırmak için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Kuradan önce istişare toplantısı yaptıklarını ifade eden Yıldırım, "Futbolun geleceğini, yapılması gereken değişiklikleri, yeni sporcularımıza vereceğimiz desteği ve Paralimpik havuzumuz hakkında konuştuk. Camiamızın her ortamda bir araya gelmesi önemli. Kuranın ardından güzel ve merak uyandıran eşleşmeler ortaya çıktı. Sakatlıksız, sağlıklı ve yeni kazanımlar elde ettiğimiz bir sezon olması temennisinde bulunuyorum. " dedi.

Ligde 4 Mayıs Cumartesi günü oynanacak ilk hafta maçlarını programı şu şekilde:

Çankaya Belediyesi-Kayseri Gençlik Spor Kulübü

Adana Gençlik Spor Kulübü-İzmir Çağdaş Gençlik Spor Kulübü

Yenimahalle Belediyesi Gençlik Spor Kulübü-Ankara Anadolu Spor Kulübü

Yukatel Denizli Gençlik Spor Kulübü-Bursa Büyükşehir Belediyesi Altınokta