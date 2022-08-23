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Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç

Spor Haberleri

Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de 3. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de 3. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı.

Ligde 3. hafta maçlarının ardından Galatasaray 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Rezerv Lig'de 3. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray: 0-9

Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa: 2-1

Atakaş Hatayspor- Gaziantep Fk : 0-1

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: 0-3

Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: 3-1

Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0

Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: 2-0

İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: 2-0

Fenerbahçe-Adana Demirspor: 1-1

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Gaziantep FK Antalyaspor Rezerv Lig Spor Haberler

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