Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç
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Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de 3. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de 3. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı.
Ligde 3. hafta maçlarının ardından Galatasaray 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
Rezerv Lig'de 3. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray: 0-9
Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa: 2-1
Atakaş Hatayspor- Gaziantep Fk : 0-1
Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: 0-3
Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: 3-1
Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0
Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: 2-0
İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: 2-0
Fenerbahçe-Adana Demirspor: 1-1
Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor