Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de ilk hafta sona erdi. Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de ilk hafta sona erdi. Ligde haftanın kapanış gününde 3 maç yapıldı. Arabam.com Konyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenerken, Kasımpaşa konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 7-1 mağlup etti. HangiKredi Ümraniyespor da dış sahada Fenerbahçe'yi 4-1 yendi. Tamamlanan ilk haftanın ardından +6 averajı bulunan Kasımpaşa, liderlik koltuğuna oturdu. Sonuçlar İlk hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle: İstanbulspor-Trabzonspor: 3-2 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: 0-2 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1 VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor: 1-0 Bitexen Giresunspor-Adana Demirspor: 5-1 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 2-4 MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor: 1-3 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 1-7 Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor: 1-4 Spor AA / Emrah Oktay MKE Ankaragücü Başakşehir Konyaspor Spor Haberler

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