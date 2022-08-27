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Futbol: Rezerv Lig

Spor Haberleri

Futbol: Rezerv Lig

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de 4. hafta, oynanan tek karşılaşmayla başladı.

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de 4. hafta, oynanan tek karşılaşmayla başladı.

Haftanın açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Gaziantep Fk'yi 3-2 mağlup etti.

İlk 3 maçını kaybeden Antalyaspor, dördüncü haftada ilk galibiyetini elde etti. İlk yenilgisini yaşayan Gaziantep FK ise 5 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Gaziantep FK Antalyaspor Rezerv Lig Spor Haberler

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