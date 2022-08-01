Futbol: Rezerv Lig

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenecek Rezerv Lig'de ilk 2 haftanın maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig fikstürü ile paralel olarak ve A Takım müsabakalarından bir gün sonra tamamı saat 17.00'de oynanacak Rezerv Lig'de 1 ve 2. hafta programı şöyle:

1. hafta:

6 Ağustos Cumartesi:

İstanbulspor-Trabzonspor (İstanbulspor Tesisleri)

7 Ağustos Pazar:

Demir Grup Sivasspor- Gaziantep Fk (Sivasspor Tesisleri)

Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Nevzat Demir Tesisleri)

8 Ağustos Pazartesi:

VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor (Vefa)

Giresunspor- Adana Demirspor (Bulancak İlçe)

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Atilla Vehbi Konuk)

9 Ağustos Salı:

MKE Ankaragücü-Konyaspor (Beştepe Tesisleri)

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Fatih Terim Futbol Kompleksi)

Fenerbahçe-Ümraniyespor (Stat açıklanmadı)

2. hafta

13 Ağustos Cumartesi:

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Kadir Özcan Tesisleri)

14 Ağustos Pazar:

Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Adana Demirspor Tesisleri)

Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Hacılar Fevzi Mercan)

Galatasaray-Giresunspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

15 Ağustos Pazartesi:

Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor (Ümraniyespor Antrenman Tesisleri)

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Gaziantep FK Tesisleri)

Alanyaspor-Beşiktaş (Milli Egemenlik)

16 Ağustos Salı:

Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye Stadı Yanı 1 Nolu Çim Saha)

Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kemerburgaz Tesisleri)