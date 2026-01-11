Haberler

Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm

Güncelleme:
Nesine 3. Lig'de 16. hafta maçları sona erdi.

Ligde bugün oynanan maçlar sonucunda 1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor, 2. Grup'ta Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor, 4. Grup'ta da Kütahyaspor haftayı lider tamamladı.

Ligde 16. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.İNEGÖL KAFKASSPOR1694327141331
2.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR169431981131
3.BURSA YILDIRIMSPOR168531813529
4.ÇORLUSPOR 19471684425151028
5.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR1684425151028
6.GALATA SPOR168442314928
7.BEYKOZ İSHAKLISPOR 166642423124
8.YALOVA FK 77 SPOR166552418623
9.SİLİVRİSPOR166462121022
10.BULVARSPOR166372125-421
11.İNKILAP FK164751319-619
12.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR 164661719-218
13.POLATLI 1926 SPOR1642101121-1014
14.KESTEL ÇİLEKSPOR1642101324-1114
15.BURSA NİLÜFER 163491222-1013
16.EDİRNESPOR1622121234-228
2. Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.12 BİNGÖLSPOR16122237152238
2.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR167541915426
3.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR167452020025
4.SİLİFKE BELEDİYESPOR165921810824
5.MDGRUP OSMANİYESPOR167362317624
6.NİĞDE BELEDİYESİSPOR166642117424
7.ERCİYES 38 FUTBOL165831713423
8.CINEGOLD AĞRI 1970 SPOR164751913619
9.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FK1631032020019
10.KİLİS 1984 165471322-919
11.DİYARBEKİRSPOR164661723-618
12.HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963163851817117
13.MALATYA YEŞİLYURTSPOR 163761922-316
14.KIRIKKALE FK 164482031-1116
15. KAHRAMANMARAŞSPOR163671829-1115
16.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR162771227-1513
3. Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.SEBAT GENÇLİKSPOR16124037132440
2.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR16103337152233
3.FATSA BELEDİYESPOR1610332214833
4.52 ORDUSPOR FK16102440182232
5.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR 1675426121426
6.KDZ.EREĞLİ BELEDİYE SPOR166732519625
7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR166552018223
8.ORDUSPOR 1967165562026-620
9.PAZARSPOR165471524-919
10.1926 BULANCAKSPOR165471931-1219
11.TOKAT BELEDİYESPOR165291422-817
12.AMASYASPOR FK164481523-816
13.ARTVİN HOPASPOR164391625-915
14.GİRESUNSPOR1633101629-1312
15.KARABÜK İDMANYURDUSPOR1633101533-1812
16.ÇAYELİSPOR161781126-1510
4. Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.KÜTAHYASPOR16132139102941
2.KARŞIYAKA16114123101337
3.ESKİŞEHİRSPOR16103329151433
4.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR1694331141731
5.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR1694331151631
6.OKTAŞ UŞAKSPOR1610152217531
7.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLERSPOR 169252118329
8.TİRE 2021 FK1681728171125
9.SÖKE 1970 SPOR 166372120121
10.ALTAY165381519-418
11.ALANYA 1221 FK164481424-1016
12.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ1633101529-1412
13.AFYONSPOR 162591534-1911
14.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR161691732-159
15.İZMİR ÇORUHLU FK1623111230-189
16.NAZİLLİSPOR 160412635-294

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
