Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm

Nesine 3. Lig'de 7. hafta maçları tamamlandı.

1. Grup'ta Çorluspor 1947, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor, 4. Grup'ta ise Karşıyaka haftayı lider bitirdi.

Ligde 7. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.ÇORLUSPOR 19477511125716
2.GALATASPOR7421135814
3.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ7421137614
4.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR742172514
5.BURSA YILDIRIMSPOR7421118314
6.YALOVA FK 77 SPOR7412118313
7.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR7331107312
8.SİLİVRİSPOR7313108210
9.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR72329729
10.İNEGÖL KAFKASSPOR723289-19
11.KESTEL ÇİLEKSPOR7304710-39
12.BURSA NİLÜFER 7223810-28
13.BULVARSPOR7214710-37
14.İNKILAP FK7115414-104
15.POLATLI 1926 SPOR710618-73
16.EDİRNESPOR7007619-130

2. Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.12 BİNGÖLSPOR76011761118
2.NİĞDE BELEDİYESİSPOR7430135815
3.ERCİYES 38 FUTBOL733194512
4.MDGRUP OSMANİYESPOR7322127511
5.KIRIKKALE FK7232151239
6.AĞRI 1970 SPOR72328629
7.SİLİFKE BELEDİYESPOR71518718
8.MALATYA YEŞİLYURTSPOR 7151101008
9.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL715167-18
10.DİYARBEKİRSPOR715157-28
11.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR722359-48
12.KİLİS 1984722349-58
13.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR714237-47
14.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR7133510-56
15.HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR7043611-54
16.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR7034413-93

3. Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.SEBAT GENÇLİKSPOR76101771019
2.DÜZCE CAM DÜZCESPOR7520145917
3.52 ORDUSPOR75112191216
4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR7313149510
5.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR724194510
6.TOKAT BELEDİYESPOR731398110
7.FATSA BELEDİYESPOR73131011-110
8.1926 BULANCAKSPOR7313711-410
9.PAZARSPOR723278-19
10.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR715178-18
11.AMASYASPOR 7223610-48
12.ORDUSPOR 19677133810-26
13.ARTVİN HOPASPOR7124710-35
14.GİRESUNSPOR7124812-45
15.KARABÜK İDMANYURDUSPOR7124718-115
16.ÇAYELİSPOR7115516-114

4. Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.KARŞIYAKA7610134919
2.KÜTAHYASPOR7511156916
3.OKTAŞ UŞAKSPOR 7511136716
4.SÖKE 1970 SPOR74301441015
5.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLERSPOR7421117414
6.TİRE 2021 FK7403138512
7.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR7322137611
8.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR7322117411
9.ESKİŞEHİRSPOR732298111
10.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR71421012-27
11.ALTAY7124713-65
12.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ7124411-75
13.İZMİR ÇORUHLU FK7115518-134
14.ALANYA 1221 FUTBOL 7034412-83
15.NAZİLLİSPOR 7025210-82
16.AFYONSPOR7025718-112

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
