Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm
Nesine 3. Lig'de 7. hafta maçları tamamlandı.
1. Grup'ta Çorluspor 1947, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor, 4. Grup'ta ise Karşıyaka haftayı lider bitirdi.
Ligde 7. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ÇORLUSPOR 1947
|7
|5
|1
|1
|12
|5
|7
|16
|2.GALATASPOR
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|3.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ
|7
|4
|2
|1
|13
|7
|6
|14
|4.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR
|7
|4
|2
|1
|7
|2
|5
|14
|5.BURSA YILDIRIMSPOR
|7
|4
|2
|1
|11
|8
|3
|14
|6.YALOVA FK 77 SPOR
|7
|4
|1
|2
|11
|8
|3
|13
|7.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR
|7
|3
|3
|1
|10
|7
|3
|12
|8.SİLİVRİSPOR
|7
|3
|1
|3
|10
|8
|2
|10
|9.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|7
|2
|3
|2
|9
|7
|2
|9
|10.İNEGÖL KAFKASSPOR
|7
|2
|3
|2
|8
|9
|-1
|9
|11.KESTEL ÇİLEKSPOR
|7
|3
|0
|4
|7
|10
|-3
|9
|12.BURSA NİLÜFER
|7
|2
|2
|3
|8
|10
|-2
|8
|13.BULVARSPOR
|7
|2
|1
|4
|7
|10
|-3
|7
|14.İNKILAP FK
|7
|1
|1
|5
|4
|14
|-10
|4
|15.POLATLI 1926 SPOR
|7
|1
|0
|6
|1
|8
|-7
|3
|16.EDİRNESPOR
|7
|0
|0
|7
|6
|19
|-13
|0
2. Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.12 BİNGÖLSPOR
|7
|6
|0
|1
|17
|6
|11
|18
|2.NİĞDE BELEDİYESİSPOR
|7
|4
|3
|0
|13
|5
|8
|15
|3.ERCİYES 38 FUTBOL
|7
|3
|3
|1
|9
|4
|5
|12
|4.MDGRUP OSMANİYESPOR
|7
|3
|2
|2
|12
|7
|5
|11
|5.KIRIKKALE FK
|7
|2
|3
|2
|15
|12
|3
|9
|6.AĞRI 1970 SPOR
|7
|2
|3
|2
|8
|6
|2
|9
|7.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|7
|1
|5
|1
|8
|7
|1
|8
|8.MALATYA YEŞİLYURTSPOR
|7
|1
|5
|1
|10
|10
|0
|8
|9.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL
|7
|1
|5
|1
|6
|7
|-1
|8
|10.DİYARBEKİRSPOR
|7
|1
|5
|1
|5
|7
|-2
|8
|11.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR
|7
|2
|2
|3
|5
|9
|-4
|8
|12.KİLİS 1984
|7
|2
|2
|3
|4
|9
|-5
|8
|13.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|7
|1
|4
|2
|3
|7
|-4
|7
|14.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR
|7
|1
|3
|3
|5
|10
|-5
|6
|15.HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR
|7
|0
|4
|3
|6
|11
|-5
|4
|16.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR
|7
|0
|3
|4
|4
|13
|-9
|3
3. Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SEBAT GENÇLİKSPOR
|7
|6
|1
|0
|17
|7
|10
|19
|2.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|7
|5
|2
|0
|14
|5
|9
|17
|3.52 ORDUSPOR
|7
|5
|1
|1
|21
|9
|12
|16
|4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR
|7
|3
|1
|3
|14
|9
|5
|10
|5.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR
|7
|2
|4
|1
|9
|4
|5
|10
|6.TOKAT BELEDİYESPOR
|7
|3
|1
|3
|9
|8
|1
|10
|7.FATSA BELEDİYESPOR
|7
|3
|1
|3
|10
|11
|-1
|10
|8.1926 BULANCAKSPOR
|7
|3
|1
|3
|7
|11
|-4
|10
|9.PAZARSPOR
|7
|2
|3
|2
|7
|8
|-1
|9
|10.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR
|7
|1
|5
|1
|7
|8
|-1
|8
|11.AMASYASPOR
|7
|2
|2
|3
|6
|10
|-4
|8
|12.ORDUSPOR 1967
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|13.ARTVİN HOPASPOR
|7
|1
|2
|4
|7
|10
|-3
|5
|14.GİRESUNSPOR
|7
|1
|2
|4
|8
|12
|-4
|5
|15.KARABÜK İDMANYURDUSPOR
|7
|1
|2
|4
|7
|18
|-11
|5
|16.ÇAYELİSPOR
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|4
4. Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KARŞIYAKA
|7
|6
|1
|0
|13
|4
|9
|19
|2.KÜTAHYASPOR
|7
|5
|1
|1
|15
|6
|9
|16
|3.OKTAŞ UŞAKSPOR
|7
|5
|1
|1
|13
|6
|7
|16
|4.SÖKE 1970 SPOR
|7
|4
|3
|0
|14
|4
|10
|15
|5.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLERSPOR
|7
|4
|2
|1
|11
|7
|4
|14
|6.TİRE 2021 FK
|7
|4
|0
|3
|13
|8
|5
|12
|7.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR
|7
|3
|2
|2
|13
|7
|6
|11
|8.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|7
|3
|2
|2
|11
|7
|4
|11
|9.ESKİŞEHİRSPOR
|7
|3
|2
|2
|9
|8
|1
|11
|10.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR
|7
|1
|4
|2
|10
|12
|-2
|7
|11.ALTAY
|7
|1
|2
|4
|7
|13
|-6
|5
|12.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ
|7
|1
|2
|4
|4
|11
|-7
|5
|13.İZMİR ÇORUHLU FK
|7
|1
|1
|5
|5
|18
|-13
|4
|14.ALANYA 1221 FUTBOL
|7
|0
|3
|4
|4
|12
|-8
|3
|15.NAZİLLİSPOR
|7
|0
|2
|5
|2
|10
|-8
|2
|16.AFYONSPOR
|7
|0
|2
|5
|7
|18
|-11
|2
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor