Haberler

Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig'de 6. hafta tamamlandı.

Nesine 3. Lig'de 6. hafta tamamlandı.

1. Grup'ta Bursa Yıldırımspor, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor, 4. Grup'ta ise Oktaş Uşakspor haftayı lider tamamladı.

Ligde 6. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

OGBMAYAVP
1.BURSA YILDIRIMSPOR642094514
2.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ6411137613
3.ETİMESGUTSPOR641172513
4.ÇORLUSPOR 1947641165113
5.GALATASPOR6321115611
6.YALOVA FK 77531196310
7.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR62318629
8.İNEGÖL KAFKASSPOR622267-18
9.SİLİVRİSPOR62136607
10.BULVARSPOR621368-27
11.BURSA NİLÜFER FUTBOL621368-27
12.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR61326606
13.KESTEL ÇİLEKSPOR6204610-46
14.İNKILAP FUTBOL611448-44
15.POLATLI 1926 SPOR610516-53
16.EDİRNESPOR5005414-100

2. Grup:

OGBMAYAVP
1.12 BİNGÖLSPOR6501156915
2.NİĞDE BELEDİYESPOR6420113814
3.ERCİYES 38 FUTBOL62316429
4.MDGRUP OSMANİYESPOR62229638
5.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL61506518
6.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR622246-28
7.KİLİS 1984622236-38
8.SİLİFKE BELEDİYESPOR61417617
9.MALATYA YEŞİLYURTSPOR61418807
10.DİYARBEKİRSPOR614135-27
11.KIRIKKALE FK6132121116
12.AĞRI 1970 SPOR613245-16
13.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR613257-26
14.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR613215-46
15.HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR6033510-53
16.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR603339-63

3. Grup:

OGBMAYAVP
1.SEBAT GENÇLİKSPOR6510156916
2.DÜZCE CAM DÜZCESPOR6420113814
3.52 ORDUSPOR64111881013
4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR6312136710
5.TOKAT BELEDİYESPOR631286210
6.1926 BULANCAKSPOR631276110
7.FATSA BELEDİYESPOR631299010
8.KDZ. EREĞLİ BELEDİYESPOR61506518
9.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR61414407
10.ORDUSPOR 1967613267-16
11.PAZARSPOR613257-26
12.GİRESUNSPOR6123810-25
13.AMASYASPOR612339-65
14.ÇAYELİSPOR6114514-94
15.ARTVİN HOPASPOR6024510-52
16.KARABÜK İDMANYURDU6024518-132
- 4. Grup:

OGBMAYAVP
1.OKTAŞ UŞAKSPOR65101221016
2.KARŞIYAKA6510124816
3.KÜTAHYASPOR6411136713
4.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SK6411106413
5.SÖKE 1970 SPOR6330103712
6.TİRE 2021 FK6402126612
7.ESKİŞEHİRSPOR631287110
8.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR622211748
9.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR62228718
10.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR614110917
11.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ612349-55
12.İZMİR ÇORUHLU FK6114516-114
13.ALTAY6024512-72
14.NAZİLLİSPOR602429-72
15.ALANYA 1221 FUTBOL6024210-82
16.AFYONSPOR6015516-111

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Binlerce çalışanı bulunan otomotiv devi iflas bayrağını çekti

Dünyaca ünlü otomotiv devi battı! İflas süreci resmen başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barcelona'dan Lewandowski kararı

Türkiye'ye transfer olması için önünde engel kalmadı
Binlerce çalışanı bulunan otomotiv devi iflas bayrağını çekti

Dünyaca ünlü otomotiv devi battı! İflas süreci resmen başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.