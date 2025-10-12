Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm
Nesine 3. Lig'de 6. hafta tamamlandı.
1. Grup'ta Bursa Yıldırımspor, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor, 4. Grup'ta ise Oktaş Uşakspor haftayı lider tamamladı.
Ligde 6. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BURSA YILDIRIMSPOR
|6
|4
|2
|0
|9
|4
|5
|14
|2.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ
|6
|4
|1
|1
|13
|7
|6
|13
|3.ETİMESGUTSPOR
|6
|4
|1
|1
|7
|2
|5
|13
|4.ÇORLUSPOR 1947
|6
|4
|1
|1
|6
|5
|1
|13
|5.GALATASPOR
|6
|3
|2
|1
|11
|5
|6
|11
|6.YALOVA FK 77
|5
|3
|1
|1
|9
|6
|3
|10
|7.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR
|6
|2
|3
|1
|8
|6
|2
|9
|8.İNEGÖL KAFKASSPOR
|6
|2
|2
|2
|6
|7
|-1
|8
|9.SİLİVRİSPOR
|6
|2
|1
|3
|6
|6
|0
|7
|10.BULVARSPOR
|6
|2
|1
|3
|6
|8
|-2
|7
|11.BURSA NİLÜFER FUTBOL
|6
|2
|1
|3
|6
|8
|-2
|7
|12.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|6
|1
|3
|2
|6
|6
|0
|6
|13.KESTEL ÇİLEKSPOR
|6
|2
|0
|4
|6
|10
|-4
|6
|14.İNKILAP FUTBOL
|6
|1
|1
|4
|4
|8
|-4
|4
|15.POLATLI 1926 SPOR
|6
|1
|0
|5
|1
|6
|-5
|3
|16.EDİRNESPOR
|5
|0
|0
|5
|4
|14
|-10
|0
2. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.12 BİNGÖLSPOR
|6
|5
|0
|1
|15
|6
|9
|15
|2.NİĞDE BELEDİYESPOR
|6
|4
|2
|0
|11
|3
|8
|14
|3.ERCİYES 38 FUTBOL
|6
|2
|3
|1
|6
|4
|2
|9
|4.MDGRUP OSMANİYESPOR
|6
|2
|2
|2
|9
|6
|3
|8
|5.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL
|6
|1
|5
|0
|6
|5
|1
|8
|6.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR
|6
|2
|2
|2
|4
|6
|-2
|8
|7.KİLİS 1984
|6
|2
|2
|2
|3
|6
|-3
|8
|8.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|6
|1
|4
|1
|7
|6
|1
|7
|9.MALATYA YEŞİLYURTSPOR
|6
|1
|4
|1
|8
|8
|0
|7
|10.DİYARBEKİRSPOR
|6
|1
|4
|1
|3
|5
|-2
|7
|11.KIRIKKALE FK
|6
|1
|3
|2
|12
|11
|1
|6
|12.AĞRI 1970 SPOR
|6
|1
|3
|2
|4
|5
|-1
|6
|13.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR
|6
|1
|3
|2
|5
|7
|-2
|6
|14.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|6
|1
|3
|2
|1
|5
|-4
|6
|15.HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR
|6
|0
|3
|3
|5
|10
|-5
|3
|16.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR
|6
|0
|3
|3
|3
|9
|-6
|3
3. Grup:
- 4. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SEBAT GENÇLİKSPOR
|6
|5
|1
|0
|15
|6
|9
|16
|2.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|6
|4
|2
|0
|11
|3
|8
|14
|3.52 ORDUSPOR
|6
|4
|1
|1
|18
|8
|10
|13
|4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR
|6
|3
|1
|2
|13
|6
|7
|10
|5.TOKAT BELEDİYESPOR
|6
|3
|1
|2
|8
|6
|2
|10
|6.1926 BULANCAKSPOR
|6
|3
|1
|2
|7
|6
|1
|10
|7.FATSA BELEDİYESPOR
|6
|3
|1
|2
|9
|9
|0
|10
|8.KDZ. EREĞLİ BELEDİYESPOR
|6
|1
|5
|0
|6
|5
|1
|8
|9.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR
|6
|1
|4
|1
|4
|4
|0
|7
|10.ORDUSPOR 1967
|6
|1
|3
|2
|6
|7
|-1
|6
|11.PAZARSPOR
|6
|1
|3
|2
|5
|7
|-2
|6
|12.GİRESUNSPOR
|6
|1
|2
|3
|8
|10
|-2
|5
|13.AMASYASPOR
|6
|1
|2
|3
|3
|9
|-6
|5
|14.ÇAYELİSPOR
|6
|1
|1
|4
|5
|14
|-9
|4
|15.ARTVİN HOPASPOR
|6
|0
|2
|4
|5
|10
|-5
|2
|16.KARABÜK İDMANYURDU
|6
|0
|2
|4
|5
|18
|-13
|2
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.OKTAŞ UŞAKSPOR
|6
|5
|1
|0
|12
|2
|10
|16
|2.KARŞIYAKA
|6
|5
|1
|0
|12
|4
|8
|16
|3.KÜTAHYASPOR
|6
|4
|1
|1
|13
|6
|7
|13
|4.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SK
|6
|4
|1
|1
|10
|6
|4
|13
|5.SÖKE 1970 SPOR
|6
|3
|3
|0
|10
|3
|7
|12
|6.TİRE 2021 FK
|6
|4
|0
|2
|12
|6
|6
|12
|7.ESKİŞEHİRSPOR
|6
|3
|1
|2
|8
|7
|1
|10
|8.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR
|6
|2
|2
|2
|11
|7
|4
|8
|9.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|6
|2
|2
|2
|8
|7
|1
|8
|10.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR
|6
|1
|4
|1
|10
|9
|1
|7
|11.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ
|6
|1
|2
|3
|4
|9
|-5
|5
|12.İZMİR ÇORUHLU FK
|6
|1
|1
|4
|5
|16
|-11
|4
|13.ALTAY
|6
|0
|2
|4
|5
|12
|-7
|2
|14.NAZİLLİSPOR
|6
|0
|2
|4
|2
|9
|-7
|2
|15.ALANYA 1221 FUTBOL
|6
|0
|2
|4
|2
|10
|-8
|2
|16.AFYONSPOR
|6
|0
|1
|5
|5
|16
|-11
|1
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor