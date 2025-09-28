Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm
Nesine 3. Lig'de 4. hafta mücadelesi tamamlandı.
Nesine 3. Lig'de 4. hafta mücadelesi tamamlandı.
1. Grup'ta Galataspor, 3. Grup'ta 52 Orduspor ve 4. Grup'ta Oktaş Uşakspor liderliğini sürdürdü. 2. Grup'ta ise Niğde Belediyespor ilk sıraya yükseldi.
Ligde 4. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASPOR
|4
|3
|0
|1
|8
|2
|6
|9
|2.ETİMESGUTSPOR
|4
|3
|0
|1
|6
|2
|4
|9
|3.ÇORLUSPOR 1947
|4
|3
|0
|1
|4
|4
|0
|9
|4.BURSA YILDIRIMSPOR
|4
|2
|2
|0
|7
|4
|3
|8
|5.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR
|4
|2
|2
|0
|6
|3
|3
|8
|6.BEYKOZ İSHAKLISPOR
|4
|2
|1
|1
|9
|5
|4
|7
|7.YALOVA FK 77
|4
|2
|1
|1
|8
|6
|2
|7
|8.BULVARSPOR
|4
|2
|1
|1
|5
|5
|0
|7
|9.BURSA NİLÜFER FUTBOL
|4
|2
|0
|2
|3
|4
|-1
|6
|10.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|4
|1
|2
|1
|4
|3
|1
|5
|11.İNEGÖL KAFKASSPOR
|4
|1
|2
|1
|4
|5
|-1
|5
|12.SİLİVRİSPOR
|4
|1
|0
|3
|3
|4
|-1
|3
|13.POLATLI 1926
|4
|1
|0
|3
|1
|3
|-2
|3
|14.KESTEL ÇİLEKSPOR
|4
|1
|0
|3
|3
|7
|-4
|3
|15.İNKILAP FUTBOL
|4
|0
|1
|3
|2
|7
|-5
|1
|16.EDİRNESPOR
|4
|0
|0
|4
|3
|12
|-9
|0
2. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.NİĞDE BELEDİYESPOR
|4
|3
|1
|0
|8
|2
|6
|10
|2.12 BİNGÖLSPOR
|4
|3
|0
|1
|9
|3
|6
|9
|3.KİLİS 1984
|4
|2
|1
|1
|3
|4
|-1
|7
|4.KIRIKKALE FK
|4
|1
|3
|0
|7
|4
|3
|6
|5.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR
|4
|2
|0
|2
|3
|5
|-2
|6
|6.MDGRUP OSMANİYESPOR
|4
|1
|2
|1
|5
|3
|2
|5
|7.AĞRI 1970
|4
|1
|2
|1
|4
|3
|1
|5
|8.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|4
|1
|2
|1
|4
|3
|1
|5
|9.MALATYA YEŞİLYURTSPOR
|4
|1
|2
|1
|7
|7
|0
|5
|10.ERCİYES 38
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|5
|11.DİYARBEKİRSPOR
|4
|1
|2
|1
|3
|5
|-2
|5
|12.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL
|4
|0
|4
|0
|2
|2
|0
|4
|13.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR
|4
|1
|1
|2
|4
|6
|-2
|4
|14.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|4
|1
|1
|2
|1
|5
|-4
|4
|15.HACETTEPE AŞ TÜRK METAL 1963
|4
|0
|2
|2
|4
|6
|-2
|2
|16.KAHRAMANMARAŞSPOR
|4
|0
|1
|3
|1
|7
|-6
|1
3. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.52 ORDUSPOR
|4
|3
|1
|0
|14
|5
|9
|10
|2.SEBAT GENÇLİKSPOR
|4
|3
|1
|0
|10
|4
|6
|10
|3.TOKAT BELEDİYESPOR
|4
|3
|1
|0
|8
|2
|6
|10
|4.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|4
|2
|2
|0
|6
|3
|3
|8
|5.1926 BULANCAKSPOR
|4
|2
|1
|1
|5
|5
|0
|7
|6.FATSA BELEDİYESPOR
|4
|2
|1
|1
|4
|4
|0
|7
|7.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR
|4
|1
|3
|0
|5
|4
|1
|6
|8.GİRESUNSPOR
|4
|1
|1
|2
|7
|7
|0
|4
|9.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR
|4
|1
|1
|2
|4
|4
|0
|4
|10.ZONGULDAKSPOR
|4
|0
|4
|0
|1
|1
|0
|4
|11.ÇAYELİSPOR
|4
|1
|1
|2
|4
|8
|-4
|4
|12.ORDUSPOR 1967
|4
|0
|3
|1
|4
|5
|-1
|3
|13.PAZARSPOR
|4
|0
|2
|2
|3
|6
|-3
|2
|14.ARTVİN HOPASPOR
|4
|0
|2
|2
|2
|5
|-3
|2
|15.KARABÜK İDMANYURDU
|4
|0
|1
|3
|5
|12
|-7
|1
|16.AMASYASPOR
|4
|0
|1
|3
|1
|8
|-7
|1
4. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.OKTAŞ UŞAKSPOR
|4
|4
|0
|0
|9
|0
|9
|12
|2.KARŞIYAKA
|4
|4
|0
|0
|8
|4
|4
|12
|3.ESKİŞEHİRSPOR
|4
|3
|0
|1
|7
|4
|3
|9
|4.SÖKE 1970
|4
|2
|2
|0
|5
|1
|4
|8
|5.KÜTAHYASPOR
|4
|2
|1
|1
|8
|6
|2
|7
|6.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLERSPOR
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|2
|7
|7.BORNOVA 1877
|4
|1
|3
|0
|8
|6
|2
|6
|8.TİRE 2021
|4
|2
|0
|2
|6
|6
|0
|6
|9.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|0
|5
|10.İZMİR ÇORUHLU FK
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|-2
|4
|11.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR
|4
|1
|1
|2
|4
|7
|-3
|4
|12.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR
|4
|0
|2
|2
|5
|7
|-2
|2
|13.ALANYA 1221
|4
|0
|2
|2
|2
|5
|-3
|2
|14.ALTAY
|4
|0
|1
|3
|3
|7
|-4
|1
|15.AFYONSPOR
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|1
|16.NAZİLLİSPOR
|4
|0
|1
|3
|1
|7
|-6
|1
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor