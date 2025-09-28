Haberler

Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig'de 4. hafta mücadelesi tamamlandı.

Nesine 3. Lig'de 4. hafta mücadelesi tamamlandı.

1. Grup'ta Galataspor, 3. Grup'ta 52 Orduspor ve 4. Grup'ta Oktaş Uşakspor liderliğini sürdürdü. 2. Grup'ta ise Niğde Belediyespor ilk sıraya yükseldi.

Ligde 4. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

OGBMAYAVP
1.GALATASPOR43018269
2.ETİMESGUTSPOR43016249
3.ÇORLUSPOR 194743014409
4.BURSA YILDIRIMSPOR42207438
5.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR42206338
6.BEYKOZ İSHAKLISPOR42119547
7.YALOVA FK 7742118627
8.BULVARSPOR42115507
9.BURSA NİLÜFER FUTBOL420234-16
10.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR41214315
11.İNEGÖL KAFKASSPOR412145-15
12.SİLİVRİSPOR410334-13
13.POLATLI 1926410313-23
14.KESTEL ÇİLEKSPOR410337-43
15.İNKILAP FUTBOL401327-51
16.EDİRNESPOR4004312-90

2. Grup

OGBMAYAVP
1.NİĞDE BELEDİYESPOR431082610
2.12 BİNGÖLSPOR43019369
3.KİLİS 1984421134-17
4.KIRIKKALE FK41307436
5.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR420235-26
6.MDGRUP OSMANİYESPOR41215325
7.AĞRI 197041214315
8.SİLİFKE BELEDİYESPOR41214315
9.MALATYA YEŞİLYURTSPOR41217705
10.ERCİYES 3841214405
11.DİYARBEKİRSPOR412135-25
12.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL40402204
13.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR411246-24
14.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR411215-44
15.HACETTEPE AŞ TÜRK METAL 1963402246-22
16.KAHRAMANMARAŞSPOR401317-61

3. Grup

OGBMAYAVP
1.52 ORDUSPOR4310145910
2.SEBAT GENÇLİKSPOR4310104610
3.TOKAT BELEDİYESPOR431082610
4.DÜZCE CAM DÜZCESPOR42206338
5.1926 BULANCAKSPOR42115507
6.FATSA BELEDİYESPOR42114407
7.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR41305416
8.GİRESUNSPOR41127704
9.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR41124404
10.ZONGULDAKSPOR40401104
11.ÇAYELİSPOR411248-44
12.ORDUSPOR 1967403145-13
13.PAZARSPOR402236-32
14.ARTVİN HOPASPOR402225-32
15.KARABÜK İDMANYURDU4013512-71
16.AMASYASPOR401318-71

4. Grup

OGBMAYAVP
1.OKTAŞ UŞAKSPOR440090912
2.KARŞIYAKA440084412
3.ESKİŞEHİRSPOR43017439
4.SÖKE 197042205148
5.KÜTAHYASPOR42118627
6.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLERSPOR42116427
7.BORNOVA 187741308626
8.TİRE 202142026606
9.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR41215505
10.İZMİR ÇORUHLU FK411257-24
11.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR411247-34
12.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR402257-22
13.ALANYA 1221402225-32
14.ALTAY401337-41
15.AFYONSPOR4013410-61
16.NAZİLLİSPOR401317-61

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezaevinden izinli çıkan gencin cansız bedeni denizde bulundu

Kan donduran olay! Cezaevine dönemeden mezara girdi
Asena 8 yıl sonra sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü

Boşanır boşanmaz sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.