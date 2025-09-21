Nesine 3. Lig'de 3. hafta tamamlandı

Haberler

Nesine 3. Lig'in 3. haftası sona erdi.

Ligde 1. Grup'ta Galata Spor Kulübü, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta 52 Orduspor FK ve 4. Grup'ta Oktaş Uşakspor, 3. hafta sonunda liderlik koltuğunu korumayı başardı.

Ligde 3. hafta sonunda gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

1. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1.GALATA SPOR KULÜBÜ33008179
2.BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ32107437
3.YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ32018626
4.ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ32014226
5.ÇORLU SPOR 1947320134-16
6.ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ31205325
7.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.31118534
8.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş.31114314
9.BULVARSPOR311145-14
10.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ311145-14
11.SİLİVRİSPOR31023303
12.POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ310212-13
13.KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ310235-23
14.BURSA NİLÜFER FUTBOL A.Ş.310224-23
15.İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ301226-41
16.EDİRNESPOR3003311-80

2. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1.12 BİNGÖLSPOR33008179
2.NİĞDE BELEDİYESİ SPOR32106157
3.KİLİS 1984 A.Ş.32103127
4.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR32013306
5.SİLİFKE BELEDİYE SPOR31204225
6.ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ31204315
7.MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ31115504
8.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ30304403
9.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ30300003
10.HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR302134-12
11.AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ302123-12
12.MDGRUP OSMANİYESPOR302123-12
13.DİYARBEKİR SPOR A.Ş.302125-32
14.SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR301225-31
15.KAHRAMANMARAŞ SPOR A.Ş.301214-31
16.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR301205-51

3. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1.52 ORDUSPOR FK330012399
2.SEBAT GENÇLİK SPOR32107347
3.TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ32106247
4.DÜZCE CAM DÜZCESPOR32106337
5.FATSA BELEDİYESPOR32014406
6.1926 BULANCAKSPOR32013306
7.KDZ.EREĞLİ BELEDİYE SPOR31205415
8.ÇAYELİ SPOR311146-24
9.GİRESUNSPOR31025503
10.ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.30301103
11.ARTVİN HOPASPOR302123-12
12.ORDUSPOR 1967 A.Ş.302123-12
13.PAZARSPOR302123-12
14.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR301224-21
15.KARABÜK İDMANYURDU SPOR3003512-70
16.AMASYASPOR FK300318-70

4. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1.OKTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.33008069
2.KARŞIYAKA33006339
3.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ32106337
4.KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ32016426
5.ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ32014226
6.TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ32016516
7.SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ31204135
8.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR31112204
9.İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.311156-14
10.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.30306603
11.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ302113-22
12.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR301235-21
13.ALTAY301214-31
14.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.301237-41
15.NAZİLLİ SPOR A.Ş.301215-41
16.AFYONSPOR KULÜBÜ300317-60

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
