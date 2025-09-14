Haberler

Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm

Nesine 3. Lig'in 2. haftası sona erdi.

Ligde 1. Grup'ta Galata Spor Kulübü, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta 52 Orduspor FK ve 4. Grup'ta Oktaş Uşakspor, haftayı lider tamamladı.

Ligde 2. hafta sonunda gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

1. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1.GALATA SPOR KULÜBÜ22007166
2.ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ22004136
3.BULVARSPOR21104134
4.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş.21104224
5.BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ21104314
6.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ21103214
7.YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ21015503
8.KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ21012203
9.BURSA NİLÜFER FUTBOL A.Ş.210112-13
10.ÇORLU SPOR 1947210113-23
11.ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ20202202
12.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.201145-11
13.İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ201124-21
14.SİLİVRİSPOR200213-20
15.POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ200202-20
16.EDİRNESPOR200228-60

2. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1.12 BİNGÖLSPOR22006156
2.NİĞDE BELEDİYESİ SPOR22005056
3.KİLİS 1984 A.Ş.22002026
4.MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ21105324
5.SİLİFKE BELEDİYE SPOR21103124
6.ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ21103214
7.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR210123-13
8.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ20203302
9.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ20200002
10.AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ201123-11
11.HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR201123-11
12.MDGRUP OSMANİYESPOR201112-11
13.DİYARBEKİR SPOR A.Ş.201114-31
14.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR201104-41
15.SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR200214-30
16.KAHRAMANMARAŞ SPOR A.Ş.200203-30

3. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1.52 ORDUSPOR FK22007256
2.FATSA BELEDİYESPOR22003036
3.TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ21105234
4.SMART HOLDİNG A.Ş.ÇAYELİ SPOR21103124
5.KDZ.EREĞLİ BELEDİYE SPOR21104314
6.SEBAT GENÇLİK SPOR21103214
7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR21102114
8.GİRESUNSPOR21014313
9.1926 BULANCAKSPOR210112-13
10.ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.20201102
11.ARTVİN HOPASPOR201112-11
12.ORDUSPOR 1967 A.Ş.201112-11
13.PAZARSPOR201112-11
14.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR200224-20
15.KARABÜK İDMANYURDU SPOR200238-50
16.AMASYASPOR FK200217-60

4. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1.OKTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.

22006066
2.KARŞIYAKA22004226
3.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ21104224
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR21102024
5.KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ21015413
6.ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ21012203
7.TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ210145-13
8.İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.210123-13
9.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.20203302
10.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ20201102
11.SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ20201102
12.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.201134-11
13.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR201123-11
14.NAZİLLİ SPOR A.Ş.201113-21
15.ALTAY201102-21
16.AFYONSPOR KULÜBÜ200216-50

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
