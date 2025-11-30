Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm
Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 13. hafta, Beyaz Grup'ta ise 14. hafta maçları tamamlandı.
Kırmızı Grup'ta 13. hafta maçları sonunda Mardin 1969 zirvedeki yerini korudu. Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor, 14. hafta sonunda en üst sırada olmaya devam etti.
Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
Kırmızı Grup
Not: Yeni Malatyaspor'un 42 puanı silinmiştir.
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MARDİN 1969
|13
|10
|2
|1
|33
|9
|24
|32
|2.BURSASPOR
|13
|9
|1
|3
|33
|12
|21
|28
|3.ALİAĞA FUTBOL
|13
|8
|2
|3
|34
|9
|25
|26
|4.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|13
|8
|2
|3
|27
|10
|17
|26
|5.GÜZİDE GEBZE SK
|13
|7
|4
|2
|23
|11
|12
|25
|6.ANKARA DEMİRSPOR
|13
|7
|4
|2
|21
|13
|8
|25
|7.ISBAŞ ISPARTA 32
|13
|6
|5
|2
|23
|12
|11
|23
|8.MUŞSPOR
|13
|6
|3
|4
|27
|15
|12
|21
|9.MENEMEN FK
|13
|5
|4
|4
|22
|16
|6
|19
|10.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|13
|4
|6
|3
|16
|11
|5
|18
|11.KCT 1461 TRABZON FK
|13
|4
|4
|5
|22
|22
|0
|16
|12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|13
|4
|3
|6
|13
|14
|-1
|15
|13.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|13
|3
|6
|4
|15
|19
|-4
|15
|14.FETHİYESPOR
|13
|3
|4
|6
|22
|19
|3
|13
|15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|13
|2
|2
|9
|10
|32
|-22
|8
|16.SOMASPOR
|13
|1
|3
|9
|11
|30
|-19
|6
|17.ADANASPOR
|12
|0
|1
|11
|4
|62
|-58
|1
|18.YENİ MALATYASPOR
|12
|0
|2
|10
|8
|48
|-40
|-40
Beyaz Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROL SPOR
|13
|10
|2
|1
|27
|11
|16
|32
|2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|14
|10
|1
|3
|25
|17
|8
|31
|3.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|13
|9
|3
|1
|26
|12
|14
|30
|4.MUĞLASPOR
|13
|9
|2
|2
|24
|8
|16
|29
|5.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|13
|8
|2
|3
|26
|13
|13
|26
|6.İSKENDERUNSPOR
|14
|8
|1
|5
|19
|13
|6
|25
|7.GMG KASTAMONUSPOR
|14
|7
|0
|7
|22
|19
|3
|21
|8.ADANA 01 FK
|14
|6
|3
|5
|17
|18
|-1
|21
|9.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|13
|6
|2
|5
|29
|16
|13
|20
|10.MERKÜR JET ERBAASPOR
|13
|6
|2
|5
|23
|22
|1
|20
|11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|14
|5
|3
|6
|20
|23
|-3
|18
|12.MKE ANKARAGÜCÜ
|12
|4
|3
|5
|15
|14
|1
|15
|13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|13
|2
|7
|4
|13
|12
|1
|13
|14.KARAMAN FK
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|11
|15.KARACABEY BELEDİYESPOR
|13
|3
|2
|8
|12
|22
|-10
|11
|16.BUCASPOR 1928
|13
|2
|3
|8
|16
|28
|-12
|9
|17.KEPEZ SPOR FUTBOL
|13
|2
|2
|9
|8
|29
|-21
|8
|18.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|12
|2
|1
|9
|5
|23
|-18
|7
|19.ALTINORDU
|13
|0
|4
|9
|5
|25
|-20
|4