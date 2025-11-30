Haberler

Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 13. hafta, Beyaz Grup'ta ise 14. hafta maçları tamamlandı.

Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 13. hafta, Beyaz Grup'ta ise 14. hafta maçları tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta 13. hafta maçları sonunda Mardin 1969 zirvedeki yerini korudu. Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor, 14. hafta sonunda en üst sırada olmaya devam etti.

Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

Kırmızı Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.MARDİN 1969 1310213392432
2.BURSASPOR1391333122128
3.ALİAĞA FUTBOL 138233492526
4.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR 1382327101726
5.GÜZİDE GEBZE SK1374223111225
6.ANKARA DEMİRSPOR137422113825
7.ISBAŞ ISPARTA 32 1365223121123
8.MUŞSPOR1363427151221
9.MENEMEN FK135442216619
10.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR134631611518
11.KCT 1461 TRABZON FK134452222016
12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR134361314-115
13.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR133641519-415
14.FETHİYESPOR133462219313
15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU132291032-228
16.SOMASPOR131391130-196
17.ADANASPOR 120111462-581
18.YENİ MALATYASPOR120210848-40-40
Not: Yeni Malatyaspor'un 42 puanı silinmiştir.

Beyaz Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.BATMAN PETROL SPOR 13102127111632
2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR1410132517831
3.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR1393126121430
4.MUĞLASPOR139222481629
5.SULTAN SU İNEGÖLSPOR1382326131326
6.İSKENDERUNSPOR 148151913625
7.GMG KASTAMONUSPOR147072219321
8.ADANA 01 FK146351718-121
9.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR1362529161320
10.MERKÜR JET ERBAASPOR136252322120
11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR145362023-318
12.MKE ANKARAGÜCÜ124351514115
13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 132741312113
14.KARAMAN FK132561219-711
15.KARACABEY BELEDİYESPOR 133281222-1011
16.BUCASPOR 1928132381628-129
17.KEPEZ SPOR FUTBOL 13229829-218
18.BEYKOZ ANADOLUSPOR12219523-187
19.ALTINORDU13049525-204

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
Göztepe'den 4 dakika içerisinde inanılmaz geri dönüş

Süper Lig'de 4 dakika içinde inanılmaz geri dönüş
Emlak vergisi ödemelerinde yarın son gün! Ödemeyene faiz uygulanacak

Son gün yarın! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyenin borcu katlanacak
25 ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin gıda devi iflasın eşiğinde

Türkiye'nin gıda devi iflas bayrağını çekti
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı

Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı

Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.