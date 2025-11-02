Haberler

Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm

Güncelleme:
Futbolda Nesine 2. Lig'de 11. haftanın perdesi kapandı.

Kırmızı Grup'ta Mardin 1969, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 11. hafta maçlarının ardından gruplara oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.MARDİN 1969118212882026
2.BURSASPOR118122982125
3.ALİAĞA FUTBOL117132671922
4.GÜZİDE GEBZESPOR116411991022
5.ISBAŞ ISPARTA 321163221101121
6.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR1162324101420
7.MENEMEN FK115422113819
8.ANKARA DEMİRSPOR115421613319
9.MUŞSPOR115332213918
10.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR11452157817
11.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR114251111014
12.FETHİYESPOR113352115612
13.KCT 1461 TRABZON FK113351718-112
14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR112631215-312
15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU11218825-177
16.SOMASPOR111281026-165
17.ADANASPOR110110355-521
18.YENİ MALATYASPOR110110848-40-41
NOT: Yeni Malatyaspor'a 42 puan silme cezası verildi.

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR108202381526
2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR118122114725
3.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR107212191223
4.MUĞLASPOR106222181320
5.MERKÜR JET ERBAASPOR116232316720
6.İSKENDERUNSPOR116141611519
7.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR105232113817
8.SULTAN SU İNEGÖLSPOR105231913617
9.MKE ANKARAGÜCÜ104331411315
10.ADANA 01 FK114341316-315
11.GMG KASTAMONUSPOR115061316-315
12.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR114251519-414
13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI10262129312
14.KARACABEY BELEDİYESPOR113171019-910
15.KEPEZSPOR10226622-168
16.KARAMAN FK11146918-97
17.BEYKOZ ANADOLUSPOR10217515-107
18.ALTINORDU10046415-114
19.BUCASPOR 1928100281125-142

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
