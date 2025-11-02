Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm
Futbolda Nesine 2. Lig'de 11. haftanın perdesi kapandı.
Futbolda Nesine 2. Lig'de 11. haftanın perdesi kapandı.
Kırmızı Grup'ta Mardin 1969, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 11. hafta maçlarının ardından gruplara oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup
NOT: Yeni Malatyaspor'a 42 puan silme cezası verildi.
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MARDİN 1969
|11
|8
|2
|1
|28
|8
|20
|26
|2.BURSASPOR
|11
|8
|1
|2
|29
|8
|21
|25
|3.ALİAĞA FUTBOL
|11
|7
|1
|3
|26
|7
|19
|22
|4.GÜZİDE GEBZESPOR
|11
|6
|4
|1
|19
|9
|10
|22
|5.ISBAŞ ISPARTA 32
|11
|6
|3
|2
|21
|10
|11
|21
|6.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|11
|6
|2
|3
|24
|10
|14
|20
|7.MENEMEN FK
|11
|5
|4
|2
|21
|13
|8
|19
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|11
|5
|4
|2
|16
|13
|3
|19
|9.MUŞSPOR
|11
|5
|3
|3
|22
|13
|9
|18
|10.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|11
|4
|5
|2
|15
|7
|8
|17
|11.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|11
|4
|2
|5
|11
|11
|0
|14
|12.FETHİYESPOR
|11
|3
|3
|5
|21
|15
|6
|12
|13.KCT 1461 TRABZON FK
|11
|3
|3
|5
|17
|18
|-1
|12
|14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|11
|2
|6
|3
|12
|15
|-3
|12
|15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|11
|2
|1
|8
|8
|25
|-17
|7
|16.SOMASPOR
|11
|1
|2
|8
|10
|26
|-16
|5
|17.ADANASPOR
|11
|0
|1
|10
|3
|55
|-52
|1
|18.YENİ MALATYASPOR
|11
|0
|1
|10
|8
|48
|-40
|-41
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|10
|8
|2
|0
|23
|8
|15
|26
|2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|11
|8
|1
|2
|21
|14
|7
|25
|3.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|10
|7
|2
|1
|21
|9
|12
|23
|4.MUĞLASPOR
|10
|6
|2
|2
|21
|8
|13
|20
|5.MERKÜR JET ERBAASPOR
|11
|6
|2
|3
|23
|16
|7
|20
|6.İSKENDERUNSPOR
|11
|6
|1
|4
|16
|11
|5
|19
|7.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|10
|5
|2
|3
|21
|13
|8
|17
|8.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|10
|5
|2
|3
|19
|13
|6
|17
|9.MKE ANKARAGÜCÜ
|10
|4
|3
|3
|14
|11
|3
|15
|10.ADANA 01 FK
|11
|4
|3
|4
|13
|16
|-3
|15
|11.GMG KASTAMONUSPOR
|11
|5
|0
|6
|13
|16
|-3
|15
|12.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|11
|4
|2
|5
|15
|19
|-4
|14
|13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|10
|2
|6
|2
|12
|9
|3
|12
|14.KARACABEY BELEDİYESPOR
|11
|3
|1
|7
|10
|19
|-9
|10
|15.KEPEZSPOR
|10
|2
|2
|6
|6
|22
|-16
|8
|16.KARAMAN FK
|11
|1
|4
|6
|9
|18
|-9
|7
|17.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|10
|2
|1
|7
|5
|15
|-10
|7
|18.ALTINORDU
|10
|0
|4
|6
|4
|15
|-11
|4
|19.BUCASPOR 1928
|10
|0
|2
|8
|11
|25
|-14
|2
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor