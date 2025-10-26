Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm
Futbolda Nesine 2. Lig'de 10. hafta tamamlandı.
Kırmızı Grup'ta Mardin 1969 Spor, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 10. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup
Not: Yeni Malatyaspor'a 42 puan silme cezası verildi.
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MARDİN 1969 SPOR
|10
|8
|1
|1
|27
|7
|20
|25
|2.BURSASPOR
|10
|7
|1
|2
|27
|7
|20
|22
|3.ALİAĞA FUTBOL
|10
|7
|1
|2
|26
|6
|20
|22
|4.GÜZİDE GEBZESPOR
|10
|6
|4
|0
|19
|6
|13
|22
|5.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|10
|6
|2
|2
|23
|8
|15
|20
|6.ANKARA DEMİRSPOR
|10
|5
|4
|1
|16
|9
|7
|19
|7.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR
|10
|5
|3
|2
|17
|10
|7
|18
|8.MENEMEN FK
|10
|4
|4
|2
|19
|12
|7
|16
|9.MUŞSPOR
|10
|4
|3
|3
|18
|13
|5
|15
|10.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|10
|3
|5
|2
|12
|7
|5
|14
|11.FETHİYESPOR
|10
|3
|3
|4
|20
|13
|7
|12
|12.KCT 1461 TRABZON FK
|10
|3
|3
|4
|17
|14
|3
|12
|13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL
|10
|3
|2
|5
|10
|11
|-1
|11
|14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|10
|2
|5
|3
|11
|14
|-3
|11
|15.SOMASPOR
|10
|1
|1
|8
|10
|26
|-16
|4
|16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|10
|1
|1
|8
|5
|24
|-19
|4
|17.ADANASPOR
|10
|0
|0
|10
|3
|55
|-52
|0
|18.YENİ MALATYASPOR
|10
|0
|1
|9
|7
|45
|-38
|-41
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|9
|7
|2
|0
|19
|6
|13
|23
|2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|10
|7
|1
|2
|18
|12
|6
|22
|3.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|9
|6
|2
|1
|17
|9
|8
|20
|4.MUĞLASPOR
|9
|5
|2
|2
|19
|7
|12
|17
|5.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|9
|5
|2
|2
|20
|11
|9
|17
|6.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|10
|5
|2
|3
|19
|13
|6
|17
|7.MERKÜR JET ERBAASPOR
|10
|5
|2
|3
|17
|15
|2
|17
|8.İSKENDERUNSPOR
|10
|5
|1
|4
|15
|11
|4
|16
|9.ADANA 01 FK
|10
|4
|3
|3
|13
|12
|1
|15
|10.GMG KASTAMONUSPOR
|10
|5
|0
|5
|13
|14
|-1
|15
|11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|9
|2
|6
|1
|10
|6
|4
|12
|12.MKE ANKARAGÜCÜ
|9
|3
|3
|3
|12
|11
|1
|12
|13.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|10
|3
|2
|5
|11
|18
|-7
|11
|14.KARACABEY BELEDİYESPOR
|10
|3
|1
|6
|8
|15
|-7
|10
|15.KEPEZSPOR
|9
|2
|2
|5
|5
|16
|-11
|8
|16.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|9
|2
|1
|6
|4
|11
|-7
|7
|17.ALTINORDU
|9
|0
|4
|5
|4
|13
|-9
|4
|18.KARAMAN FK
|10
|0
|4
|6
|7
|18
|-11
|4
|19.BUCASPOR 1928
|9
|0
|2
|7
|11
|24
|-13
|2
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor