Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm

Güncelleme:
Futbolda Nesine 2. Lig'de 10. hafta tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta Mardin 1969 Spor, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 10. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.MARDİN 1969 SPOR108112772025
2.BURSASPOR107122772022
3.ALİAĞA FUTBOL107122662022
4.GÜZİDE GEBZESPOR106401961322
5.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR106222381520
6.ANKARA DEMİRSPOR10541169719
7.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR105321710718
8.MENEMEN FK104421912716
9.MUŞSPOR104331813515
10.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR10352127514
11.FETHİYESPOR103342013712
12.KCT 1461 TRABZON FK103341714312
13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL103251011-111
14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR102531114-311
15.SOMASPOR101181026-164
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU10118524-194
17.ADANASPOR100010355-520
18.YENİ MALATYASPOR10019745-38-41
Not: Yeni Malatyaspor'a 42 puan silme cezası verildi.

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR97201961323
2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR107121812622
3.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR9621179820
4.MUĞLASPOR95221971217
5.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR95222011917
6.SULTAN SU İNEGÖLSPOR105231913617
7.MERKÜR JET ERBAASPOR105231715217
8.İSKENDERUNSPOR105141511416
9.ADANA 01 FK104331312115
10.GMG KASTAMONUSPOR105051314-115
11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ9261106412
12.MKE ANKARAGÜCÜ93331211112
13.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR103251118-711
14.KARACABEY BELEDİYESPOR10316815-710
15.KEPEZSPOR9225516-118
16.BEYKOZ ANADOLUSPOR9216411-77
17.ALTINORDU9045413-94
18.KARAMAN FK10046718-114
19.BUCASPOR 192890271124-132

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
