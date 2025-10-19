Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm
Nesine 2. Lig'de 9. hafta maçları tamamlandı.
Kırmızı Grup'ta Mardin 1969 Spor, Beyaz Grup'ta da Batman Petrolspor haftayı lider bitirdi.
Ligde 9. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup
Not: Yeni Malatyaspor'a 42 puan silme cezası verildi.
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MARDİN 1969 SPOR
|9
|7
|1
|1
|23
|7
|16
|22
|2.BURSASPOR
|9
|7
|0
|2
|25
|5
|20
|21
|3.GÜZİDE GEBZESPOR
|9
|6
|3
|0
|18
|5
|13
|21
|4.ALİAĞA FUTBOL
|9
|6
|1
|2
|23
|6
|17
|19
|5.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR
|9
|5
|3
|1
|17
|6
|11
|18
|6.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|9
|5
|2
|2
|21
|7
|14
|17
|7.ANKARA DEMİRSPOR
|9
|4
|4
|1
|11
|9
|2
|16
|8.MENEMEN FK
|9
|4
|3
|2
|18
|11
|7
|15
|9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|9
|3
|5
|1
|11
|5
|6
|14
|10.MUŞSPOR
|9
|4
|2
|3
|16
|11
|5
|14
|11.FETHİYESPOR
|9
|3
|2
|4
|19
|12
|7
|11
|12.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|9
|2
|4
|3
|10
|13
|-3
|10
|13.KCT 1461 TRABZON FK
|9
|2
|3
|4
|13
|14
|-1
|9
|14.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|9
|2
|2
|5
|7
|10
|-3
|8
|15.SOMASPOR
|9
|1
|1
|7
|9
|23
|-14
|4
|16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|9
|1
|1
|7
|5
|21
|-16
|4
|17.ADANASPOR
|9
|0
|0
|9
|3
|50
|-47
|0
|18.YENİ MALATYASPOR
|9
|0
|1
|8
|7
|41
|-34
|-41
Beyaz Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|9
|7
|2
|0
|19
|6
|13
|23
|2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|9
|7
|1
|1
|17
|8
|9
|22
|3.MUĞLASPOR
|8
|5
|2
|1
|18
|5
|13
|17
|4.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|8
|5
|2
|1
|19
|9
|10
|17
|5.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|8
|5
|2
|1
|13
|7
|6
|17
|6.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|9
|4
|2
|3
|16
|13
|3
|14
|7.MERKÜR JET ERBAASPOR
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|14
|8.İSKENDERUNSPOR
|9
|4
|1
|4
|13
|11
|2
|13
|9.ADANA 01 FK
|9
|3
|3
|3
|11
|11
|0
|12
|10.GMG KASTAMONUSPOR
|9
|4
|0
|5
|11
|13
|-2
|12
|11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|8
|2
|5
|1
|9
|5
|4
|11
|12.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|9
|3
|2
|4
|9
|14
|-5
|11
|13.MKE ANKARAGÜCÜ
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|-2
|9
|14.KEPEZSPOR
|8
|2
|2
|4
|5
|13
|-8
|8
|15.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|8
|2
|1
|5
|4
|9
|-5
|7
|16.KARACABEY BELEDİYESPOR
|9
|2
|1
|6
|7
|15
|-8
|7
|17.ALTINORDU
|8
|0
|4
|4
|4
|12
|-8
|4
|18.KARAMAN FK
|9
|0
|3
|6
|6
|17
|-11
|3
|19.BUCASPOR 1928
|8
|0
|2
|6
|8
|20
|-12
|2
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor