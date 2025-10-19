Haberler

Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm

Güncelleme:
Nesine 2. Lig'de 9. hafta maçları tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta Mardin 1969 Spor, Beyaz Grup'ta da Batman Petrolspor haftayı lider bitirdi.

Ligde 9. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.MARDİN 1969 SPOR97112371622
2.BURSASPOR97022552021
3.GÜZİDE GEBZESPOR96301851321
4.ALİAĞA FUTBOL96122361719
5.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR 95311761118
6.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR95222171417
7.ANKARA DEMİRSPOR9441119216
8.MENEMEN FK94321811715
9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR9351115614
10.MUŞSPOR94231611514
11.FETHİYESPOR93241912711
12.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR92431013-310
13.KCT 1461 TRABZON FK92341314-19
14.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR9225710-38
15.SOMASPOR9117923-144
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU9117521-164
17.ADANASPOR9009350-470
18.YENİ MALATYASPOR9018741-34-41
Not: Yeni Malatyaspor'a 42 puan silme cezası verildi.

Beyaz Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR97201961323
2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR9711178922
3.MUĞLASPOR85211851317
4.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR85211991017
5.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR8521137617
6.SULTAN SU İNEGÖLSPOR94231613314
7.MERKÜR JET ERBAASPOR94231312114
8.İSKENDERUNSPOR94141311213
9.ADANA 01 FK93331111012
10.GMG KASTAMONUSPOR94051113-212
11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ825195411
12.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR9324914-511
13.MKE ANKARAGÜCÜ8233810-29
14.KEPEZSPOR8224513-88
15.BEYKOZ ANADOLUSPOR821549-57
16.KARACABEY BELEDİYESPOR9216715-87
17.ALTINORDU8044412-84
18.KARAMAN FK9036617-113
19.BUCASPOR 19288026820-122

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
500
