Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm

Nesine 2. Lig'de 8. hafta maçları tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta Güzide Gebzespor, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor zirvedeki yerini korudu.

Ligde 8. hafta mücadelesinin ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.GÜZİDE GEBZESPOR86201851320
2.MARDİN 1969 SPOR86111851319
3.BURSASPOR86022341918
4.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR85122061416
5.ALİAĞA FUTBOL85122061416
6.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR84311551015
7.MENEMEN FK84221710714
8.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR8350103714
9.ANKARA DEMİRSPOR8341109113
10.FETHİYESPOR83231810811
11.MUŞSPOR83231310311
12.KCT 1461 TRABZON FK8233131129
13.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR82331013-39
14.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL822479-28
15.SOMASPOR8116919-104
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU8017121-201
17.ADANASPOR8008145-440
18.YENİ MALATYASPOR8017638-32-41
Not: Yeni Malatyaspor'a 42 puan silme cezası verildi.

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR87101851322
2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR87101761122
3.MUĞLASPOR74211651114
4.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR7421179814
5.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR7421116514
6.SULTAN SU İNEGÖLSPOR84131310313
7.İSKENDERUNSPOR8413129313
8.ADANA 01 FK83321110112
9.MERKÜR JET ERBAASPOR83231212011
10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR8323912-311
11.GMG KASTAMONUSPOR83051013-39
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ71516518
13.MKE ANKARAGÜCÜ7223810-28
14.KEPEZSPOR8224513-88
15.BEYKOZ ANADOLUSPOR721448-47
16.KARACABEY BELEDİYESPOR8215712-57
17.ALTINORDU7034311-83
18.KARAMAN FK8026617-112
19.BUCASPOR 19287016517-121

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
