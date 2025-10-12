Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm
Nesine 2. Lig'de 8. hafta maçları tamamlandı.
Nesine 2. Lig'de 8. hafta maçları tamamlandı.
Kırmızı Grup'ta Güzide Gebzespor, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor zirvedeki yerini korudu.
Ligde 8. hafta mücadelesinin ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup
Not: Yeni Malatyaspor'a 42 puan silme cezası verildi.
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GÜZİDE GEBZESPOR
|8
|6
|2
|0
|18
|5
|13
|20
|2.MARDİN 1969 SPOR
|8
|6
|1
|1
|18
|5
|13
|19
|3.BURSASPOR
|8
|6
|0
|2
|23
|4
|19
|18
|4.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|8
|5
|1
|2
|20
|6
|14
|16
|5.ALİAĞA FUTBOL
|8
|5
|1
|2
|20
|6
|14
|16
|6.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR
|8
|4
|3
|1
|15
|5
|10
|15
|7.MENEMEN FK
|8
|4
|2
|2
|17
|10
|7
|14
|8.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|8
|3
|5
|0
|10
|3
|7
|14
|9.ANKARA DEMİRSPOR
|8
|3
|4
|1
|10
|9
|1
|13
|10.FETHİYESPOR
|8
|3
|2
|3
|18
|10
|8
|11
|11.MUŞSPOR
|8
|3
|2
|3
|13
|10
|3
|11
|12.KCT 1461 TRABZON FK
|8
|2
|3
|3
|13
|11
|2
|9
|13.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|8
|2
|3
|3
|10
|13
|-3
|9
|14.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL
|8
|2
|2
|4
|7
|9
|-2
|8
|15.SOMASPOR
|8
|1
|1
|6
|9
|19
|-10
|4
|16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|8
|0
|1
|7
|1
|21
|-20
|1
|17.ADANASPOR
|8
|0
|0
|8
|1
|45
|-44
|0
|18.YENİ MALATYASPOR
|8
|0
|1
|7
|6
|38
|-32
|-41
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|8
|7
|1
|0
|18
|5
|13
|22
|2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|8
|7
|1
|0
|17
|6
|11
|22
|3.MUĞLASPOR
|7
|4
|2
|1
|16
|5
|11
|14
|4.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|7
|4
|2
|1
|17
|9
|8
|14
|5.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|7
|4
|2
|1
|11
|6
|5
|14
|6.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|8
|4
|1
|3
|13
|10
|3
|13
|7.İSKENDERUNSPOR
|8
|4
|1
|3
|12
|9
|3
|13
|8.ADANA 01 FK
|8
|3
|3
|2
|11
|10
|1
|12
|9.MERKÜR JET ERBAASPOR
|8
|3
|2
|3
|12
|12
|0
|11
|10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|8
|3
|2
|3
|9
|12
|-3
|11
|11.GMG KASTAMONUSPOR
|8
|3
|0
|5
|10
|13
|-3
|9
|12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|7
|1
|5
|1
|6
|5
|1
|8
|13.MKE ANKARAGÜCÜ
|7
|2
|2
|3
|8
|10
|-2
|8
|14.KEPEZSPOR
|8
|2
|2
|4
|5
|13
|-8
|8
|15.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|7
|2
|1
|4
|4
|8
|-4
|7
|16.KARACABEY BELEDİYESPOR
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|7
|17.ALTINORDU
|7
|0
|3
|4
|3
|11
|-8
|3
|18.KARAMAN FK
|8
|0
|2
|6
|6
|17
|-11
|2
|19.BUCASPOR 1928
|7
|0
|1
|6
|5
|17
|-12
|1
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor