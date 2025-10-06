Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm
Nesine 2. Lig'de 7. hafta maçları tamamlandı.
Kırmızı Grup'ta Güzide Gebzespor ve Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, zirvedeki yerini korudu.
Ligde 7. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup
NOT: Yeni Malatyaspor'a 42 puan silme cezası verildi.
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GÜZİDE GEBZESPOR
|7
|6
|1
|0
|17
|4
|13
|19
|2.MARDİN 1969 SPOR
|7
|5
|1
|1
|17
|5
|12
|16
|3.BURSASPOR
|7
|5
|0
|2
|20
|4
|16
|15
|4.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|7
|4
|2
|1
|17
|7
|10
|14
|5.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR
|7
|4
|2
|1
|14
|4
|10
|14
|6.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|7
|4
|1
|2
|17
|4
|13
|13
|7.ALİAĞA FUTBOL
|7
|4
|1
|2
|12
|5
|7
|13
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|7
|3
|3
|1
|10
|9
|1
|12
|9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|7
|2
|5
|0
|9
|3
|6
|11
|10.MUŞSPOR
|7
|3
|2
|2
|13
|9
|4
|11
|11.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|7
|2
|3
|2
|8
|10
|-2
|9
|12.FETHİYESPOR
|7
|2
|2
|3
|11
|10
|1
|8
|13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK
|7
|2
|2
|3
|7
|8
|-1
|8
|14.KCT 1461 TRABZON FK
|7
|1
|3
|3
|10
|11
|-1
|6
|15.SOMASPOR
|7
|1
|1
|5
|9
|16
|-7
|4
|16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL
|7
|0
|0
|7
|1
|21
|-20
|0
|17.ADANASPOR
|7
|0
|0
|7
|1
|38
|-37
|0
|18.YENİ MALATYASPOR
|7
|0
|1
|6
|5
|30
|-25
|-41
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|7
|7
|0
|0
|18
|5
|13
|21
|2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|7
|6
|1
|0
|16
|6
|10
|19
|3.MUĞLASPOR
|6
|4
|2
|0
|15
|3
|12
|14
|4.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|6
|4
|2
|0
|11
|5
|6
|14
|5.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK
|7
|3
|3
|1
|11
|9
|2
|12
|6.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|6
|3
|2
|1
|15
|9
|6
|11
|7.İSKENDERUNSPOR
|7
|3
|1
|3
|10
|8
|2
|10
|8.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|7
|3
|1
|3
|10
|9
|1
|10
|9.GMG KASTAMONUSPOR
|7
|3
|0
|4
|10
|11
|-1
|9
|10.MERKÜR JET ERBAASPOR
|7
|2
|2
|3
|11
|12
|-1
|8
|11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|7
|2
|2
|3
|7
|12
|-5
|8
|12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|6
|1
|4
|1
|6
|5
|1
|7
|13.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|6
|2
|1
|3
|3
|5
|-2
|7
|14.KARACABEY BELEDİYESPOR
|7
|2
|1
|4
|7
|10
|-3
|7
|15.MKE ANKARAGÜCÜ
|6
|1
|2
|3
|6
|10
|-4
|5
|16.KEPEZSPOR
|7
|1
|2
|4
|4
|13
|-9
|5
|17.ALTINORDU
|7
|0
|3
|4
|3
|11
|-8
|3
|18.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|7
|0
|2
|5
|6
|15
|-9
|2
|19.BUCASPOR 1928
|6
|0
|1
|5
|5
|16
|-11
|1