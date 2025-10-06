Haberler

Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 2. Lig'de 7. hafta maçları tamamlandı.

Nesine 2. Lig'de 7. hafta maçları tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta Güzide Gebzespor ve Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, zirvedeki yerini korudu.

Ligde 7. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.GÜZİDE GEBZESPOR76101741319
2.MARDİN 1969 SPOR75111751216
3.BURSASPOR75022041615
4.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ74211771014
5.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR74211441014
6.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR74121741313
7.ALİAĞA FUTBOL 7412125713
8.ANKARA DEMİRSPOR7331109112
9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR725093611
10.MUŞSPOR7322139411
11.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR7232810-29
12.FETHİYESPOR7223111018
13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK722378-18
14.KCT 1461 TRABZON FK71331011-16
15.SOMASPOR7115916-74
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL 7007121-200
17.ADANASPOR 7007138-370
18.YENİ MALATYASPOR7016530-25-41
NOT: Yeni Malatyaspor'a 42 puan silme cezası verildi.

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR 77001851321
2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR76101661019
3.MUĞLASPOR 64201531214
4.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR6420115614
5.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK7331119212
6.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR6321159611
7.İSKENDERUNSPOR 7313108210
8.SULTAN SU İNEGÖLSPOR7313109110
9.GMG KASTAMONUSPOR73041011-19
10.MERKÜR JET ERBAASPOR72231112-18
11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR7223712-58
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ61416517
13.BEYKOZ ANADOLUSPOR 621335-27
14.KARACABEY BELEDİYESPOR 7214710-37
15.MKE ANKARAGÜCÜ6123610-45
16.KEPEZSPOR 7124413-95
17.ALTINORDU7034311-83
18.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ7025615-92
19.BUCASPOR 19286015516-111

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dikkat çeken 'Daltonlar' iddiası! Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce koruma kararı vermiş

Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce harekete geçmiş
Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

3 milyon kişinin yaşadığı büyükşehrimizde durum vahim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.