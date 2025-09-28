Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm
Nesine 2. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı.
Nesine 2. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı.
Kırmızı Grup'ta Güzide Gebzespor, liderliğe yükseldi. Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor zirvedeki yerini korudu.
Ligde 6. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup
NOT: Yeni Malatyaspor'a 36 puan silme cezası verildi.
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GÜZİDE GEBZESPOR
|6
|5
|1
|0
|11
|4
|7
|16
|2.BURSASPOR
|6
|5
|0
|1
|19
|2
|17
|15
|3.MENEMEN FK
|6
|4
|1
|1
|16
|6
|10
|13
|4.ISBAŞ ISPARTA 32
|6
|4
|1
|1
|14
|4
|10
|13
|5.MARDİN 1969
|6
|4
|1
|1
|11
|5
|6
|13
|6.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|6
|4
|0
|2
|17
|4
|13
|12
|7.ALİAĞA FUTBOL
|6
|4
|0
|2
|10
|3
|7
|12
|8.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|6
|2
|4
|0
|8
|2
|6
|10
|9.MUŞSPOR
|6
|3
|1
|2
|11
|7
|4
|10
|10.ANKARA DEMİRSPOR
|6
|2
|3
|1
|6
|6
|0
|9
|11.FETHİYESPOR
|6
|2
|2
|2
|11
|8
|3
|8
|12.KCT 1461 TRABZON FK
|6
|1
|3
|2
|7
|7
|0
|6
|13.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|6
|1
|3
|2
|6
|9
|-3
|6
|14.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
|6
|1
|2
|3
|5
|8
|-3
|5
|15.SOMASPOR
|6
|0
|1
|5
|2
|15
|-13
|1
|16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|6
|0
|0
|6
|1
|15
|-14
|0
|17.ADANASPOR
|6
|0
|0
|6
|1
|32
|-31
|0
|18.YENİ MALATYASPOR
|6
|0
|1
|5
|4
|23
|-19
|-35
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|6
|6
|0
|0
|16
|4
|12
|18
|2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|6
|5
|1
|0
|13
|5
|8
|16
|3.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|5
|4
|1
|0
|10
|4
|6
|13
|4.MUĞLASPOR
|5
|3
|2
|0
|13
|2
|11
|11
|5.GMG KASTAMONUSPOR
|6
|3
|0
|3
|10
|9
|1
|9
|6.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|6
|3
|0
|3
|9
|8
|1
|9
|7.ADANA 01 FK
|6
|2
|3
|1
|8
|8
|0
|9
|8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|5
|2
|2
|1
|12
|9
|3
|8
|9.MERKÜR JET ERBAASPOR
|6
|2
|2
|2
|10
|10
|0
|8
|10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|6
|2
|2
|2
|6
|9
|-3
|8
|11.İSKENDERUNSPOR
|6
|2
|1
|3
|8
|8
|0
|7
|12.KARACABEY BELEDİYESPOR
|6
|2
|1
|3
|7
|7
|0
|7
|13.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|5
|2
|1
|2
|3
|4
|-1
|7
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|5
|1
|2
|2
|5
|8
|-3
|5
|15.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|5
|0
|4
|1
|4
|5
|-1
|4
|16.ALTINORDU
|6
|0
|3
|3
|3
|9
|-6
|3
|17.KARAMAN FK
|6
|0
|2
|4
|5
|12
|-7
|2
|18.KEPEZSPOR
|6
|0
|2
|4
|3
|13
|-10
|2
|19.BUCASPOR 1928
|6
|0
|1
|5
|5
|16
|-11
|1
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor