Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm

Güncelleme:
Nesine 2. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta Güzide Gebzespor, liderliğe yükseldi. Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor zirvedeki yerini korudu.

Ligde 6. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.GÜZİDE GEBZESPOR6510114716
2.BURSASPOR65011921715
3.MENEMEN FK64111661013
4.ISBAŞ ISPARTA 3264111441013
5.MARDİN 19696411115613
6.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR64021741312
7.ALİAĞA FUTBOL6402103712
8.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR624082610
9.MUŞSPOR6312117410
10.ANKARA DEMİRSPOR62316609
11.FETHİYESPOR622211838
12.KCT 1461 TRABZON FK61327706
13.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR613269-36
14.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ612358-35
15.SOMASPOR6015215-131
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU6006115-140
17.ADANASPOR6006132-310
18.YENİ MALATYASPOR6015423-19-35
NOT: Yeni Malatyaspor'a 36 puan silme cezası verildi.

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR66001641218
2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR6510135816
3.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR5410104613
4.MUĞLASPOR53201321111
5.GMG KASTAMONUSPOR630310919
6.SULTAN SU İNEGÖLSPOR63039819
7.ADANA 01 FK62318809
8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR522112938
9.MERKÜR JET ERBAASPOR6222101008
10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR622269-38
11.İSKENDERUNSPOR62138807
12.KARACABEY BELEDİYESPOR62137707
13.BEYKOZ ANADOLUSPOR521234-17
14.MKE ANKARAGÜCÜ512258-35
15.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI504145-14
16.ALTINORDU603339-63
17.KARAMAN FK6024512-72
18.KEPEZSPOR6024313-102
19.BUCASPOR 19286015516-111

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
