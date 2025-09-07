Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm
Nesine 2. Lig'de 3. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Isbaş Isparta 32, Beyaz Grup'ta da Batman Petrolspor haftayı lider tamamladı.
Nesine 2. Lig'de 3. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Isbaş Isparta 32, Beyaz Grup'ta da Batman Petrolspor haftayı lider tamamladı.
Ligde üçüncü haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ISBAŞ ISPARTA 32
|3
|3
|0
|0
|12
|1
|11
|9
|2.BURSASPOR
|3
|3
|0
|0
|10
|0
|10
|9
|3.GÜZİDE GEBZE SK
|3
|3
|0
|0
|7
|2
|5
|9
|4.MENEMEN FK
|3
|2
|0
|1
|9
|4
|5
|6
|5.ALİAĞA FUTBOL
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|3
|6
|6.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|3
|1
|2
|0
|4
|1
|3
|5
|7.KUZEY BORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|3
|1
|2
|0
|3
|1
|2
|5
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|3
|1
|2
|0
|4
|3
|1
|5
|9.MARDİN 1969
|3
|1
|1
|1
|6
|3
|3
|4
|10.KCT 1461 TRABZON FK
|3
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|4
|11.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
|12.MUŞSPOR
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|13.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|14.FETHİYESPOR
|3
|0
|1
|2
|1
|5
|-4
|1
|15.SOMASPOR
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1
|16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|3
|0
|0
|3
|1
|7
|-6
|0
|17.ADANASPOR
|3
|0
|0
|3
|0
|15
|-15
|0
|18.YENİ MALATYASPOR
|3
|0
|0
|3
|1
|14
|-13
|-24
Beyaz Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|3
|3
|0
|0
|7
|2
|5
|9
|2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|3
|3
|0
|0
|6
|1
|5
|9
|3.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|3
|2
|0
|1
|5
|3
|2
|6
|4.ADANA 01 FK
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|1
|5
|5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|3
|1
|2
|0
|4
|3
|1
|5
|6.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|2
|1
|1
|0
|8
|5
|3
|4
|7.İSKENDERUNSPOR
|3
|1
|1
|1
|4
|2
|2
|4
|8.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|4
|9.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|10.MERKÜR JET ERBAASPOR
|3
|1
|1
|1
|4
|5
|-1
|4
|11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|12.GMG KASTAMONUSPOR
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|13.MUĞLASPOR KULÜBÜ
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|14.KEPEZSPOR
|3
|0
|2
|1
|2
|3
|-1
|2
|15.KARAMAN FK
|3
|0
|2
|1
|3
|5
|-2
|2
|16.KARACABEY BELEDİYESPOR
|3
|0
|1
|2
|3
|5
|-2
|1
|17.BUCASPOR 1928
|3
|0
|1
|2
|3
|7
|-4
|1
|18.MKE ANKARAGÜCÜ
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|19.ALTINORDU
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|-5
|1