Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm

Güncelleme:
Nesine 2. Lig'de sona eren ilk haftayı Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta ise Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor lider tamamladı.

Ligde ilk haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

Kırmızı Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.BURSASPOR11008083
2.ISPARTA 3211006063
3.MENEMEN FK11004133
4.ALİAĞA FUTBOL11002113
5.GÜZİDE GEBZESPOR11002113
6.ANKARA DEMİRSPOR11001013
7.MUŞSPOR11001013
8.68 AKSARAY BELEDİYESPOR10100001
9.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL10100001
10.KCT 1461 TRABZON FK10100001
11.KIRKLARELİSPOR10100001
12.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR100112-10
13.SOMASPOR100112-10
14.FETHİYESPOR100101-10
15.MARDİN 1969100101-10
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU100114-30
17.ADANASPOR100106-60
18.YENİ MALATYASPOR100108-8-6
Not: Yeni Malatyaspor'un 6 puanı silinmiştir.

Beyaz Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR11002023
2.BATMAN PETROLSPOR11002113
3.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR11001013
4.ADANA 0110104401
5.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR10104401
6.BUCASPOR 192810103301
7.KARAMAN FK10103301
8.ALTINORDU10101101
9.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR10101101
10.KARACABEY BELEDİYESPOR10101101
11.KEPEZSPOR10101101
12.MERKÜR JET ERBAASPOR10101101
13.MKE ANKARAGÜCÜ10101101
14.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI10100001
15.İSKENDERUNSPOR10100001
16.MUĞLASPOR00000000
17.SULTAN SU İNEGÖLSPOR100112-10
18.GMG KASTAMONUSPOR100101-10
19.BEYKOZ ANADOLUSPOR100102-20

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
