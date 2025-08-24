Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm
Nesine 2. Lig'de sona eren ilk haftayı Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta ise Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor lider tamamladı.
Nesine 2. Lig'de sona eren ilk haftayı Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta ise Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor lider tamamladı.
Ligde ilk haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
Kırmızı Grup
Not: Yeni Malatyaspor'un 6 puanı silinmiştir.
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BURSASPOR
|1
|1
|0
|0
|8
|0
|8
|3
|2.ISPARTA 32
|1
|1
|0
|0
|6
|0
|6
|3
|3.MENEMEN FK
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|4.ALİAĞA FUTBOL
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|5.GÜZİDE GEBZESPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|6.ANKARA DEMİRSPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|7.MUŞSPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|8.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|9.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|10.KCT 1461 TRABZON FK
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|11.KIRKLARELİSPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|12.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|13.SOMASPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|14.FETHİYESPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|15.MARDİN 1969
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|17.ADANASPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|6
|-6
|0
|18.YENİ MALATYASPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|8
|-8
|-6
Beyaz Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2.BATMAN PETROLSPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|4.ADANA 01
|1
|0
|1
|0
|4
|4
|0
|1
|5.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|1
|0
|1
|0
|4
|4
|0
|1
|6.BUCASPOR 1928
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|7.KARAMAN FK
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|8.ALTINORDU
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|9.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|10.KARACABEY BELEDİYESPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|11.KEPEZSPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|12.MERKÜR JET ERBAASPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|13.MKE ANKARAGÜCÜ
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|14.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|15.İSKENDERUNSPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|16.MUĞLASPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|18.GMG KASTAMONUSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|19.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor