Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm
Nesine 2. Lig'de 34. ve son hafta maçları tamamlandı.
Nesine 2. Lig'de 34. ve son hafta maçları tamamlandı.
Kırmızı Grup'ta Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor'u 6-0 yenerek şampiyon oldu ve Trendyol 1. Lig'e yükseldi.
Beyaz Grup'ta ise deplasmanda İskenderunspor'u 1-0 yenen Sarıyer, şampiyonluğunu ilan ederek üst lige çıktı.
Kırmızı Grup'ta Giresunspor ve Ülkea Nazillispor'un ardından düşen 3. takım, deplasmanda Ankara Demirspor'a 4-0 yenilen Diyarbekirspor oldu.
Play-off
Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, ligi 2. sırada bitirerek doğrudan 3. tura kaldı.
Kırmızı Grup'ta ise Karacabey Belediyespor, adını play-off'a yazdıran son ekip oldu.
Play-off'ta ikinci ve üçüncü tur, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İki grupta adını finale yazdıran takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. ekip olmak için tarafsız sahada final maçına çıkacak.
Play-off ilk tur maçları 8 Mayıs Perşembe günü, ikinci tur müsabakaları 12-16 Mayıs'ta, üçüncü tur mücadeleleri 22-26 Mayıs'ta ve final 1 Haziran Pazar günü oynanacak.
Puan durumu
Nesine 2. Lig'de 34. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SERİK BELEDİYESPOR
|34
|22
|8
|4
|84
|34
|50
|74
|2.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
|34
|22
|6
|6
|68
|30
|38
|72
|3.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR
|34
|21
|7
|6
|65
|34
|31
|70
|4.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|34
|19
|7
|8
|62
|37
|25
|64
|5.ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|34
|18
|8
|8
|62
|36
|26
|62
|6.KARACABEY BELEDİYESPOR
|34
|17
|7
|10
|54
|42
|12
|58
|7.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
|34
|16
|8
|10
|55
|36
|19
|56
|8.BUCASPOR 1928
|34
|15
|6
|13
|42
|47
|-5
|48
|9.ANKARA DEMİRSPOR
|34
|11
|14
|9
|55
|45
|10
|47
|10.MERKÜR JET ERBAASPOR
|34
|14
|5
|15
|53
|63
|-10
|47
|11.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|34
|10
|14
|10
|43
|39
|4
|44
|12.KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK
|34
|10
|11
|13
|49
|58
|-9
|41
|13.SOMASPOR
|34
|11
|7
|16
|41
|42
|-1
|40
|14.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.
|34
|8
|7
|19
|32
|52
|-20
|31
|15.BELEDİYE DERİNCESPOR
|34
|7
|10
|17
|35
|63
|-28
|31
|16.DİYARBEKİRSPOR
|34
|7
|10
|17
|21
|44
|-23
|31
|17.ÜLKEA NAZİLLİSPOR
|34
|4
|4
|26
|32
|92
|-60
|13
|18.GİRESUNSPOR
|34
|1
|7
|26
|20
|79
|-59
|1
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SARIYER
|34
|25
|7
|2
|80
|22
|58
|82
|2.BATMAN PETROLSPOR
|34
|26
|2
|6
|64
|24
|40
|80
|3.GMG KASTAMONUSPOR
|34
|19
|12
|3
|57
|29
|28
|69
|4.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK
|34
|19
|8
|7
|62
|30
|32
|65
|5.ALTINORDU
|34
|16
|11
|7
|57
|35
|22
|59
|6.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|34
|15
|8
|11
|47
|46
|1
|53
|7.İSKENDERUNSPOR
|34
|13
|11
|10
|49
|38
|11
|50
|8.1461 TRABZON FK
|34
|13
|8
|13
|44
|37
|7
|47
|9.FETHİYESPOR
|34
|11
|10
|13
|32
|40
|-8
|43
|10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|34
|10
|11
|13
|45
|52
|-7
|41
|11.KIRKLARELİSPOR
|34
|10
|10
|14
|42
|44
|-2
|40
|12.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|34
|10
|9
|15
|44
|40
|4
|39
|13.İNEGÖLSPOR
|34
|10
|11
|13
|42
|51
|-9
|38
|14.KEPEZSPOR FUTBOL
|34
|9
|9
|16
|37
|46
|-9
|36
|15.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR
|34
|7
|12
|15
|33
|51
|-18
|33
|16.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|34
|7
|8
|19
|39
|52
|-13
|29
|17.ALTAY
|34
|10
|4
|20
|33
|64
|-31
|25
|18.AFYONSPOR KULÜBÜ
|34
|0
|1
|33
|6
|112
|-106
|-5