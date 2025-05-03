Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm

Nesine 2. Lig'de 34. ve son hafta maçları tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor'u 6-0 yenerek şampiyon oldu ve Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Beyaz Grup'ta ise deplasmanda İskenderunspor'u 1-0 yenen Sarıyer, şampiyonluğunu ilan ederek üst lige çıktı.

Kırmızı Grup'ta Giresunspor ve Ülkea Nazillispor'un ardından düşen 3. takım, deplasmanda Ankara Demirspor'a 4-0 yenilen Diyarbekirspor oldu.

Play-off

Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, ligi 2. sırada bitirerek doğrudan 3. tura kaldı.

Kırmızı Grup'ta ise Karacabey Belediyespor, adını play-off'a yazdıran son ekip oldu.

Play-off'ta ikinci ve üçüncü tur, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İki grupta adını finale yazdıran takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. ekip olmak için tarafsız sahada final maçına çıkacak.

Play-off ilk tur maçları 8 Mayıs Perşembe günü, ikinci tur müsabakaları 12-16 Mayıs'ta, üçüncü tur mücadeleleri 22-26 Mayıs'ta ve final 1 Haziran Pazar günü oynanacak.

Puan durumu

Nesine 2. Lig'de 34. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

Kırmızı Grup:

O G B M A Y AV P 1.ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SERİK BELEDİYESPOR 34 22 8 4 84 34 50 74 2.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR 34 22 6 6 68 30 38 72 3.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR 34 21 7 6 65 34 31 70 4.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 34 19 7 8 62 37 25 64 5.ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ 34 18 8 8 62 36 26 62 6.KARACABEY BELEDİYESPOR 34 17 7 10 54 42 12 58 7.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. 34 16 8 10 55 36 19 56 8.BUCASPOR 1928 34 15 6 13 42 47 -5 48 9.ANKARA DEMİRSPOR 34 11 14 9 55 45 10 47 10.MERKÜR JET ERBAASPOR 34 14 5 15 53 63 -10 47 11.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ 34 10 14 10 43 39 4 44 12.KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK 34 10 11 13 49 58 -9 41 13.SOMASPOR 34 11 7 16 41 42 -1 40 14.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. 34 8 7 19 32 52 -20 31 15.BELEDİYE DERİNCESPOR 34 7 10 17 35 63 -28 31 16.DİYARBEKİRSPOR 34 7 10 17 21 44 -23 31 17.ÜLKEA NAZİLLİSPOR 34 4 4 26 32 92 -60 13 18.GİRESUNSPOR 34 1 7 26 20 79 -59 1

Beyaz Grup: