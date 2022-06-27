Futbol müsabakasında, Jandarmadan 'Kadına Şiddete Hayır' pankartı Ardahan'ın Göle ilçesinde hafta sonu oynanan futbol maçında Jandarma ekipleri tarafından 'Kadına Yönelik Şiddete Hayır' pankartı açıldı. Ardahan'ın Göle ilçesinde hafta sonu oynanan futbol maçında Jandarma ekipleri tarafından 'Kadına Yönelik Şiddete Hayır' pankartı açıldı. Göle Kaymakamlığı ve Göle Belediye Başkanlığınca Göle şehir stadyumunda düzenlenen Köyler arası futbol turnuvasında, Göle İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla 'Kadına Yönelik Şiddete Hayır' pankartı açıldı. Ayrıca kadına şiddetin insanlık suçu olduğunu belirten bu mesaj, müsabakalar başlamadan önce anons edildi, maç aralarında da bu mesaj verilmeye devam edildi. - ARDAHAN İhlas Haber Ajansı / Spor Hisarcık Jandarma Futbol Göle Spor Haberler

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