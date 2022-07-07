Futbol liglerinde deplasman seyircisi yasağı kaldırıldı - Haberler

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Futbol liglerinde deplasman seyircisi yasağı kaldırıldı

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Futbol liglerinde deplasman seyircisi yasağı kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in ardından Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarında deplasman seyircisi yasağını kaldırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in ardından Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarında deplasman seyircisi yasağını kaldırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, üç ligde de ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve il ya da ilçe spor güvenlik kurulunun uygun bulması halinde, en fazla yüzde 10 olan misafir takım seyirci kapasitesinin yüzde 30'a yükseltildiği kaydedildi.

Ev sahibi kulüplerin, stattaki oturma kapasitesinin en az yüzde 5'i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğunun devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, her üç ligde de kulüplerin anlaşması ve il ya da ilçe spor güvenlik kurullarının onayıyla, misafir takım tribünlerinin ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabileceği belirtildi.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

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